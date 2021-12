Stoltenberg a NATO-főtitkári székből jegybankvezetői székbe ülne át

2021. december 14. 16:45

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár pályázatot adott be a norvég jegybank (Norges Bank) kormányzói posztjára - erről maga a főtitkár tájékoztatott, akinek hivatali ideje a NATO-nál 2022. szeptember 30-án jár le.

Jens Stoltenberg kedden a norvég NTB hírügynökségnek nyilatkozva közölte, hogy pályázatát a norvég pénzügyminisztérium novemberi megkeresése nyomán nyújtotta be.



A norvég jegybank megerősítette, hogy Stoltenberg jelentkezett a posztra.



A norvég kormány keddi tájékoztatása szerint 22-ten adtak be pályázatot a jegybank kormányzói tisztségére.



A norvég jegybank jelenlegi vezetője, Oystein Olsen 2022 elején vonul nyugdíjba, miután 2011. január 1-je óta két cikluson keresztül töltötte be ezt a pozíciót.



Az új norvég jegybanki vezető megbízatása hat évre szól.



Stoltenberg, az idén 62 éves egykori norvég miniszterelnök 2014. október 1-je óta tölti be a NATO-főtitkári tisztséget. Eredetileg négy évre választották meg, megbízatását 2017-ben, majd 2019-ben újabb két évvel meghosszabbítottak. Ő az észak-atlanti szövetség 13. főtitkára.



Stoltenberg kétszer volt Norvégia miniszterelnöke, azt megelőzően Norvégia pénzügyminisztereként, korábban ipari és energiaügyi miniszterként tevékenykedett.

MTI