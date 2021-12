Gyűlöletre uszító igehirdetés egy franciaországi mecsetben

2021. december 14. 19:47

A francia kormány elrendelte kedden egy gyűlöletre uszító igehirdetéseiről ismert mecset bezárását a dél-franciaországi Beauvais-ban. Az adminisztratív bezárás fél évig tarthat.

„A mai napon elrendeltük a Beauvais-i mecset bezárását, amely teljesen elfogadhatatlan módon a keresztények, a homoszexuálisok, a zsidók ellen harcol" - jelentette ki Gérald Darmanin belügyminiszter a Cnews hírtelevízióban.



Az illetékes Oise megye prefektúrája megerősítette, hogy tervezi a hat hónapig lehetséges bezárást, miután gyűlöletre és erőszakra uszító beszédek hangzottak el a mecsetben, és éltették a dzsihádot (az iszlám szent háborút) is. A hatóság jelezte, hogy a mecset vezetőivel tudatták a döntést, tíz nap áll rendelkezésükre reagálni.



A mecset egyik önkéntes imámja - akit már felfüggesztettek - a igehirdetések során mondta az ominózus beszédeket - jelezte az AFP francia hírügynökségnek Samim Bolaky, a mecsetet kezelő egyesület ügyvédje.



A prefektúra viszont azt állítja, hogy a mecset által alkalmi igehirdetőként bemutatott férfi valójában a hely egyik hivatalos imámja. Beszédeiben dicsőíti a dzsihádot, az iszlám vallás fundamentalista gyakorlását, valamint azt hirdeti, hogy a vallási szabályok a köztársasági törvények felett állnak.



A belügyminisztérium úgy tudja, hogy az imám a prédikációiban elítéli "a hitetleneket" és "a nyugati társadalmakat iszlamofóbnak mutatja be, a híveket pedig a világi köztársasággal történő szakításra buzdítja, gyűlöletre uszít a homoszexuálisokkal, a zsidókkal és a keresztényekkel szemben".



Az ügyvéd szerint az imám szavait kiemelték környezetükből, s az egyesület "mindig is a terrorizmus ellen küzdött, az együttélés pártján áll".



"Ez egy megbecsülésnek örvendő mecset" - jelentette ki az ügyvéd.

A belügyminisztérium összesítése szerint az országban 2623 muzulmán imahely található, közülük 99 gyanúsítható szeparatizmussal. A tárca szerint valamennyit ellenőrizték az elmúlt hónapokban.

A vizsgálatok alapján kiderült, hogy 36 imahelyen szigorúan betartották a köztársasági törvényeket, 21 hely jelenleg zárva tart, adminisztratív vagy jogi döntés alapján, illetve felújítási munkálatok miatt. Hat helyen pedig vizsgálatok folynak az esetleges végleges bezárást illetően, a szeparatizmus elleni törvény alapján.

A francia parlament júliusban fogadta el a radikális iszlám elleni törvénytervezetet, amelyről hét hónapon keresztül vitázott a nemzetgyűlés és a szenátus. A 2015 januárjában kezdődött dzsihadista merényletek óta az iszlám vallás megszervezésének kérdése, illetve a radikális iszlám visszaszorítása állandó téma a francia közéletben. A kormány a törvény alapján elsősorban technikai eszközökkel kívánja az állam és a közélet világnézeti semlegességét megerősíteni.

A szabályok közül az egyik legfontosabb, hogy minden, állami támogatást élvező egyesületnek el kell magát köteleznie "a köztársaság értékei és elvei mellett". A 10 ezer euró feletti külföldi adományokat be kell jelenteni az adóhivatalnak. Ennek célja a külföldi fenntartású mecsetek jobb ellenőrzése.

Külön passzus foglalkozik az illegális egyesületi iskolák elleni küzdelemmel, és három éves kortól minden gyereknek kötelezővé teszi az óvodába járást, amely alól csakis a gyermek betegsége vagy a család speciális helyzete jelenthet kivételt, nagyon korlátozott módon. Az új törvény megszigorította az olyan, elsősorban vallási alapítványi iskolák ellenőrzését is, amelyek nem a kötelező közoktatási programot követik, továbbá büntetni rendeli a szüzességi igazolást kiállító orvosokat, és megerősíti a poligámia és a kényszerházasság elleni intézkedéseket is.



MTI