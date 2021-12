Barcza Attila: a hűség Sopron történelmi erénye

2021. december 14. 21:41

A hűség történelmi erénye Sopronnak - hangoztatta Sopron és térsége fideszes országgyűlési képviselője kedd este a város Fő terén a Hűségkapu előtt, az 1921. évi népszavazás évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott.

Barcza Attila az ünneplőkkel megtelt Fő téren kifejtette: 1277-ben, amikor a város megnyitotta kapuit IV. László király előtt, "hűsége tartotta meg Sopront magyarnak", így kapott szabad királyi városi rangot.



1921-ben pedig "a hűsége tartotta meg Sopront a nemzetnek", így kapta meg a Civitas fidelissima (Leghűségesebb város) címet.



"A hűség a soproni polgár számára erkölcsi parancs, szent kötelesség" - jelentette ki, hozzátéve, "a nemzet legválságosabb helyzetében Sopron hitet, reményt adott minden magyarnak, amikor a nagyhatalmi erők és nemzetellenes ideológiák szolgalelkű magyarjai a nemzet ellen fordultak".



Barcza Attila hangsúlyozta, hogy "a soproni hűség maga a tettekkel hitelesített haza és nemzetszeretet, és mint ilyen, ma is a nemzethez való viszonyulásunk mércéje, magyarként való megmaradásunk mércéje".



A népszavazás sikere a nemzet érdekeinek mindenekfelett helyezésében volt - tette hozzá.



Kiemelte, hogy a történelem a nemzethez hűségeseket igazolta.



Úgy fogalmazott: "jövőnk akkor van, ha kiállunk hitünk, értékeink mellett", hazánk, otthonunk és gyermekeink védelméért. Akkor van előrelépés és akkor lesz biztonság - fűzte hozzá -, "ha az utóbbi tíz év fejlődését folytatjuk a jövőben is".



Farkas Ciprián (Fidesz-KDNP), Sopron polgármestere beszédében azt mondta: amit száz évvel ezelőtt a hazának adott Sopron, azt a nemzet most tettekkel viszonozza.



Az országépítésnek Sopron is a nyertesévé vált - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy egyebek mellett a város csatlakozott a gyorsforgalmi úthálózathoz, megújult a történelmi belvárosa, új uszodával és parkolóházzal gazdagodott, épül a múzeumnegyed, az integrált rendészeti központ és a Fertő part elnevezésű beruházás.



A polgármester kiemelte, hogy "hűséget fogadtunk, mely ma is kötelez bennünket, magyarok maradtunk, melyre ma is büszkék vagyunk és hisszük, hogy a nemzet is büszke lehet Sopronra. Végre kéz a kézben újra együtt megyünk előre" - hangoztatta.



Az 1921. évi népszavazás századik évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség részeként kedd délelőtt a soproni városvezetők koszorút helyeztek el a népszavazás idején a város polgármesteri posztját betöltő Thurner Mihály sírjánál a Szent Mihály-temetőben.



Ezt követően a 100 évvel ezelőtti népszavazásban részt vevő települések vezetői megkoszorúzták Thurner Mihály szobrát a Fő téren, majd emléktáblát avattak a Hűségkapunál.



Délután a Szent Mihály-templomban ünnepi szentmisét celebrált Veres András megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A szentmisén Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett.



A szentmisét követően a mintegy 500-600 megemlékező - köztük a miniszterelnök - a Hűségkapuhoz sétált a fáklyás menetben.



1921. december 14-én, 15-én és 16-án Sopronban és a környező nyolc településen - Fertőrákoson, Ágfalván, Harkán, Balfon, Sopronbánfalván, Fertőbozon, Kópházán és Nagycenken - élő emberek 65,1 százalékban döntöttek a Magyarországhoz tartozás mellett, 15 334 szavazattal 8227 ellen. A népszavazáson 89,5 százalékos volt a részvételi arány.



A nemzetgyűlés a népszavazás emlékét törvénybe iktatta és Sopronnak a Civitas fidelissima (Leghűségesebb város) címet adományozta 1922-ben. A kormány 2001-ben december 14-ét a hűség napjává nyilvánította.



MTI