Koronavírus - Elhunyt 153 beteg, 5506 új fertőzött Magyarországon

2021. december 15. 09:48

Meghalt 153, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 5506 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon - közölte a koronavirus.gov.hu szerdán, kiemelve: eddig 6 194 221 embert oltottak be, közülük 5 906 701-en a második, 3 028 149-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 1 208 020-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 37 232 ember, a gyógyultak száma 1 005 586-ra emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 165 202-re csökkent.



Kórházban 6337 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 540-en vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 42 569-en vannak, a mintavételek száma 8 890 023.



A portálon kiemelték: országszerte megkezdődött az 5-11 éves gyermekek oltása a kórházi oltópontokon. Az időpontfoglalóba azok a szülők tudnak belépni, akik hiánytalan adatokkal regisztrálták gyermeküket és regisztrációjukat már érvényesítették. Minden 5-11 éves gyermek oltható, ha a szülő kéri. Akut, lázas betegség esetén az oltás ellenjavallt. A kórházi oltópontok mellett a vakcinát igénylő házi gyermekorvosoknál is lesz oltás. A házi gyermekorvosok és vegyes praxisok az általuk leadott igény szerint kapnak majd vakcinát.



Arra is kitértek, hogy az oltási akcióhetek sikerére és az omikron vírus magyarországi megjelenésére tekintettel újabb oltási akció lesz ezen a héten, csütörtöktől szombatig a kórházi oltópontokon. Ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval fel lehet venni akár az első, akár az elmaradt második, akár a megerősítő harmadik oltást. Az oltási akció keretében továbbra is 101 kórházban lesz oltás. Az oltópontokra előzetes időpontfoglalás nélkül csütörtökön és pénteken 14 és 18 óra között, szombaton 10 és 18 óra között várják a jelentkezőket.



Az oltási akcióban csak a 12 év felettieket oltják a kórházi oltópontokon, az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak időpontfoglalással vagy házi gyermekorvosoknál lehetséges. Az oltópontokon továbbra is ötféle vakcina lesz elérhető: Pfizer, Moderna, Janssen, Sinopharm és AstraZeneca.



Az oltási munkacsoport januárra további oltási akciónapokat tervez, amikor a kórházi oltópontok mellett minden járási székhelyen lesz oltás és a természetesen a háziorvosok is oltanak.



A kormányzati tájékoztatóban emlékeztettek: maszkot kell viselni az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és a sportrendezvényeken; a beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben. A vendéglátóhelyeken pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat.



Jelezték: az átoltottság növeléséért a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ez esetben üzemorvosok is végezhetik az oltást.



A koronavirus.gov.hu oldal térképe szerint eddig Budapesten (204 042) és Pest megyében (163 335) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (74 857), Hajdú-Bihar (66 463), Bács-Kiskun (64 783), Szabolcs-Szatmár-Bereg (60 836) és Győr-Moson-Sopron megye (60 589). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna (25 403).



MTI