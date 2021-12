Koronavírus - Megkezdődött az 5-11 év közötti gyerekek oltása

2021. december 15. 16:25

Egy fiút oltanak be a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina gyerekek oltására alkalmas változatával a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikán Debrecenben 2021. december 15-én. MTI/Czeglédi Zsolt

Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar oltási folyamat: megkezdődött az 5-11 év közötti korosztály oltása - jelentette be a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára szerdán Debrecenben.

György István a Debreceni Egyetem (DE) gyermekklinikáján kialakított oltópontok előtt tartott sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy kedden megérkezett az első, gyerekeknek szánt vakcinaszállítmány, 138 ezer adag oltóanyag, amelyből az első körben 69 ezer adagot fognak beadni az ország 77 kórházában kialakított oltópontokon, illetve a gyermekháziorvosi és a vegyes praxisú rendelőkben.

Eddig országosan 38 ezren regisztráltak és 16 ezren foglaltak időpontok gyerekeiknek az oltás felvételére - tette hozzá az államtitkár, az Országos Oltási Munkacsoport vezetője.

György István felhívta a figyelmet, hogy a kórházakban előzetes regisztráció és időpontfoglalás is szükséges, mert az oltóanyag nem áll korlátlanul rendelkezésre, és az a cél, hogy a regisztráltak és időponttal rendelkezők mielőbb megkapják az oltást.

Hozzátette: oltóanyag lesz elég, a vakcinák folyamatosan, valószínűleg hetente érkeznek. Jelezte azt is, hogy a regisztrációt két-három napos validációs eljárás követi, így csak azután tudnak a regisztráltak időpontot foglalni a kórházi oltópontokon.

Ugyanakkor a háziorvosoknál előre egyeztetett időpontban juthatnak hozzá a vakcinákhoz a gyerekek, a szükséges mennyiségről a megyei oltási munkacsoportok gondoskodnak - jegyezte meg.

Kitért arra is, hogy egy ampullában tíz adag oltóanyag van, amelyet öt-hat órán belül fel kell használni, ennek megfelelően szervezik a részvételt. Az ampullákat egyébként tíz hétig lehet hűtőszekrényben tárolni - fűzte hozz.

György István azt mondta, fontos, hogy minél több gyereket beoltsanak, mert bár ők viszonylag enyhébb tünetekkel vagy tünetek nélkül vészelik át a fertőzést, a fertőzőképesség ebben a korosztályban is megvan.

Az államtitkár felhívta a figyelmet a felnőtt lakosság oltásának a fontosságára is, ennek érdekében csütörtöktől ismét lesz előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélküli, háromnapos oltási akció. Csütörtökön és pénteken 14 és 18 óra között, szombaton 10 és 18 óra között várják az oltakozókat az oltópontokon - mondta, megjegyezve, hogy további ilyen napokat is terveznek, januárban pedig a települési oltások is megindulnak.

Rácz Róbert hajdú-bihari kormánymegbízott jelezte: szerdán a háziorvosoknál, valamint a debreceni gyermekklinikán és a berettyóújfalui kórházban kialakított oltópontokon is megkezdődött a gyerekek oltása.

A megyébe hatezer Pfizer-vakcina érkezik, a két kórházba eddig 1700-at szállítottak ki, és 500 előzetes időpontfoglalás történt, ami a következő napokban várhatóan emelkedni fog - mondta a kormánymegbízott.

MTI