Orbán Viktor: 100 ezer forintra emeljük a közmunkások bérét

Százezer forintra emeljük a közmunkások bérét – jelentette be közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, kiemelve: Magyarország előre megy, nem hátra!

A kormányfő bejegyzésének ezúttal a közmunkások örülhetnek, hiszen az ő fizetésük is emelkedik, ahogy a rendvédelmi dolgozók, a tanárok és az óvónők, katonák, a kulturális ágazatban dolgozók, illetve a szociális ágazatban dolgozók bére is növekszik.

Orbán Viktor bejegyzései alapján

a közmunkások bére 100 ezer forintra nő

a rendvédelmi dolgozók 10 százalékos emelésre

a katonák 10 százalékos emelésre

a tanárok és óvónők 10 százalékos emelésre

a bölcsődei dolgozók 20 százalékos emelésre

a szociális ágazatban dolgozók 20 százalékos emelésre

a kulturális ágazatban dolgozók 20 százalékos emelésre

számíthatnak.

Mindezek mellett jövő évtől a 25 év alattiaknak nem kell szja-t fizetniük, 5 százalékos nyugdíjemelés is érkezik, ami a februárban kézbesítendő teljes 13. havi nyugdíjra is vonatkozik, a rendvédelmi szervek dolgozói hat havi fegyverpénzzel gazdagodnak, továbbá a családok is visszaigényelhetik a 2021-ben befizetett jövedelemadójukat.