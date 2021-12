Uniós hisztériakeltés Lengyelország ellen

2021. december 15. 21:52

Az Európai Bizottság úgy véli, Lengyelországban szisztematikusan megsértik a jogállamiságot, a testületnek komoly aggályai vannak a bíróságok függetlensége, az emberi jogok, a szexuális reproduktív jogok és a diszkrimináció terén - jelentette ki Margarítisz Szkínász, az európai életmód előmozdításáért felelős uniós biztos szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.

A lengyel jogállamiság "romlásáról" szóló plenáris vita keretében a biztos hangsúlyozta: a bizottság "lépéseket" tett a jogállamiság betartásának biztosítása érdekében Lengyelországban, egyebek között a lengyel bíróságok függetlenségének védelmét célzó eljárásokat indított. Kötelezettségszegési eljárás folyik amiatt is, hogy az országban "LMBTI-mentes övezeteket" vezettek be egyes helyi önkormányzatok.



Szkínász szerint az "LMBTI-mentes övezeteknek" nincs helyük az EU-ban, nem egyeztethetőek össze az európai társadalmi modellel.



A lengyel abortuszjogok korlátozásával kapcsolatban elmondta: az EU-ban minden nőnek joga van a magas szintű egészségügyi ellátáshoz, ez magában foglalja a reproduktív egészséget. Hozzátette, a brüsszeli testület kész arra, hogy az uniós szerződésekben beágyazott hatáskörét felhasználva biztosítsa az uniós jogszabályok integritását és sérthetetlenségét.



Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője felszólalásában nevetségesnek nevezte, hogy lassan minden hónapban sor kerül egy olyan vitára, ahol a baloldali többség Lengyelországot támadja.



Az EP-képviselő azt mondta: valójában az lehet frusztráló sok EP-képviselő számára, hogy a kelet- és közép-európai országok saját kezükbe vették a sorsukat, kiállnak a hagyományos, keresztény értékek mellett, és ezért sikeres, stabil és biztonságos országok. "Megértem, hogy idegesíti önöket, hogy ezek az országok nem szorulnak rá a maguk gyámkodására, és elég erősek ahhoz, hogy a saját útjukat járják" - mondta el Hidvéghi.



"Egyszer és mindenkorra meg kell érteni, hogy a tagállamok hozták létre az Európai Uniót, nem pedig fordítva. Ugyan vannak egy páran, akik föderális Európáról ábrándoznak, de a valóság az, hogy továbbra is a tagállamok joga dönteni az igazságszolgáltatás megszervezéséről, a határok védelméről, a családról, oktatásról és egészségügyi kérdésekről" - húzta alá a képviselő.

MTI