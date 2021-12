Konzervatív politikusok követelik, hogy az EP határolódjon el Simonettitől

2021. december 16. 16:40

Simonetti a magyarországi MTV EMA díjátadón (Fotó: Attila Kisbenedek)

A Fidesz európai parlamenti delegációvezetője, Deutsch Tamás kezdeményezte a közös levelet. Mint abban írják, Simonetti – aki nemrég transznemű Szűz Máriaként sokkolta a közvéleményt – nem több egy szélhámosnál.

Magyar kezdeményezésre az Európai Parlament (EP) összesen hét jobboldali pártjának delegációvezetői közös levelet írtak David Sassoli EP-elnöknek, amelyben követelik, hogy az intézmény határolódjon el a német provokátortól, Riccardo Simonettitől, aki nemrég transznemű Szűz Máriának öltözve sokkolta az európai közvéleményt. A Magyar Nemzet látta a hazai részről Deutsch Tamás, a Fidesz EP-delegációvezetője által jegyzett dokumentumot, amelyben az áll: „Nagy visszatetszést és felháborodást keltettek országainkban Riccardo Simonetti LMBTQ-aktivista provokációi, aki egy erőszakos szexuális kisebbség nézeteit terjeszti a gyermekek körében, illetve néhány napja, az advent időszak kezdetén, blaszfémiába hajló módon, transznemű Szűz Máriának öltözve űzött gúnyt a Szent Családból és a kereszténységből, megsértve ezzel minden jóérzésű embert.

Amiért Önhöz fordulunk, az az a körülmény, hogy Simonetti magát rendszeresen az »Európai Parlament LMBTQ jószolgálati nagykövetének« adja ki, azt a hamis látszatot keltve, hogy ezt az intézményt képviseli. Tekintettel arra, hogy tudomásunk szerint az Európai Parlament nem ruházta fel őt ezzel a címmel, okkal feltételezhető, hogy Simonetti egy politikai szélhámos, aki csupán visszaél intézményünk nevével.

Mivel az Európai Parlament mindeddig nem határolódott el Simonetti félreértésre okot adó tevékenységétől, felszólítjuk Elnök urat, hogy a Ház méltósága érdekében tegye meg a szükséges lépéseket a visszaéléssel szemben!” – zárják a politikusok, akik között Deutsch Tamás mellett Ryszard Legutko, a lengyel Jog és Igazságosság; Jorge Buxadé Villalba, a spanyol Vox; Raffaele Fitto, az Olaszország Fivérei; Marco Campomenosi, az olasz Liga; valamint Jérôme Rivière a francia Nemzeti Tömörülés és Harald Vilimsky, az Osztrák Szabadságpárt európai parlamenti delegációinak vezetői szerepelnek.

A közösségi oldalairól már eltűnt a nagyköveti cím

Írtunk róla: a 28 éves Ricardo Simonetti egy német homoszexuális influenszer, aki elmondása szerint a tolerancia népszerűsítésének szenteli az életét.

Rendszeresen úgy utal magára, mint az Európai Parlament LMBTQ jószolgálati nagykövete. Mindezt annak ellenére, hogy a közelmúltban kiderült: az EP-nek nincs ilyen pozíciója, Simonetti megtévesztő módon képviseli az intézményt.

Az uniós parlament mindazonáltal eddig nem határolódott el a férfitől, akivel a közelmúltban még az új német kancellár, Olaf Scholz is fotózkodott. Információink szerint először épp az EP németországi irodája nevezte egy februári Facebook-bejegyzésben – tévesen – LMBTQ-nagykövetnek Simonettit, aki azután büszkén elkezdte viselni a címet. Úgy tudjuk, hogy a parlament szervezetében az elmúlt hetekben többen is rosszallásukat fejezték ki amiatt, hogy a testület nem meri közölni a nyilvánossággal, hogy bizony nincs formális megállapodása a homoszexuális aktivistával. A kritikus hangok csak erősödtek Simonetti közelmúltbeli akciója óta, amikor is – fittyet hányva az adventi időszakra – szakállas Szűz Máriaként jelent meg egy meleg magazin címlapján.

Simonetti azóta az Instagram- és Facebook-oldalairól eltüntette a nagyköveti pozíciót. Ő ma olyannyira hivatásos influenszer, hogy több márka is szponzorálja (Schwarzkopf, About You) – emiatt gondolhatta, hogy az EP-s nagyköveti címet is könnyedén „eladhatja” a nyilvánosságnak.

MNO