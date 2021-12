Török rendőrök segítik a magyar határvédelmet

2021. december 17. 14:27

Török rendőrök segítik a magyar határvédelmet. Az erről szóló együttműködési megállapodást pénteken írta alá a két ország belügyminisztere Budapesten.

A Készenléti Rendőrségen tartott ünnepségen Pintér Sándor belügyminiszter törökül, Süleyman Soylu török belügyminiszter pedig magyarul köszöntötte az ünnepségen megjelent török és magyar rendőröket.

Pintér Sándor elmondta: Törökország ötven rendőrt küld a magyar határra.



Süleyman Soylu közölte, hogy két magyar határállomáson állnak szolgálatba a török rendőrök.



Az MTI-t a Belügyminisztérium arról tájékoztatta: a török rendőrök Röszkénél és Nagylaknál teljesítenek szolgálatot.



Pintér Sándor felidézte: november 11-én Ankarában tartották a Magyar-Török Felső Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács közös kormányzati ülését. Ennek keretében tárgyalt török kollégájával, és egyetértettek abban, hogy közös feladatuk az illegális migráció megakadályozása, az embercsempészet elleni küzdelem, valamint a határbiztonság megerősítése. A török belügyminiszter ekkor ajánlotta fel, hogy részt vállalnak a magyar határok őrizetében török tisztekkel.



Hozzátette: késedelem nélkül megkezdődhet a határforgalmi ellenőrzési feladatok végrehajtása a Törökország keleti határainál szerzett tapasztalatok hasznosításával, a most felsorakozott török vendégtisztek segítségével. Fontos előrelépésnek nevezte az együttműködést, hogy együtt hatékonyabban tudjanak fellépni a határokon átívelő bűnözéssel szemben.



"Hiszem, hogy együttes erővel, rendőreink és szakértőink közös munkájával még jobban meg tudjuk védeni hazánkat, Európát, és biztonságot tudunk nyújtani Törökország és Magyarország lakóinak" - fogalmazott a Pintér Sándor. Hozzátette: a megállapodás intenzívebb tapasztalatcserére ad lehetőséget a két ország között a kiberbűnözés elleni küzdelem módszerei terén, valamint a kábítószer-bűncselekmények felderítésében és az ezt szolgáló technológiák esetében is.



A belügyminiszter köszönetet mondott kollégájának, hogy Törökország segítő kezet nyújt a magyar és az európai közbiztonság fenntartásához és erősítéséhez.



Süleyman Soylu a felek közötti mély gyökerekre visszanyúló jó kapcsolatot emelte ki és fontos lépésnek nevezte a belügyi együttműködést, amely az ankarai közös kormányzati ülésen Recep Tayyip Erdogan török elnök és Orbán Viktor miniszterelnök által lefektetett egyezmény keretein belül valósul meg. Felidézte: Orbán Viktor arról beszélt Törökországban, hogy négy globális problémával állunk szemben: a járvány, az illegális bevándorlás, az energiaprobléma, valamint az ezekből eredő gazdasági kihívások.



A török belügyminiszter szerint mindeze globális problémák mellett a terrorizmussal, a kábítószer-bűnözéssel, a határokon átívelő bűnözéssel és a kiberbűnözéssel szemben is meg kell küzdeni, ezek megoldásához pedig szükségesnek nevezte az együttműködést.



Süleyman Soylu felidézte, hogy 2019 februárjában Szerbiában az ottani hatóságokkal közösen több száz illegális bevándorlót tartóztattak fel, rengeteg kábítószert és fegyvert foglaltak le. Azt mondta, bízik abban, hogy jó eredményeket érnek el a magyar-török együttműködés során is.



Mindkét miniszter hangsúlyozta, hogy a belügyi együttműködést rekordidő alatt megvalósították.



MTI