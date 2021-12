A felhőátvonulások mellett több órára kisüt a nap

2021. december 17. 16:18

Várható időjárás szombat éjfélig: reggelig többnyire gyengén vagy közepesen felhős területekre számíthatunk, és főként délkeleten gyenge havas eső zápor, hózápor is előfordulhat. Szombaton a felhőátvonulások mellett több órára kisüt a nap, majd kora délutántól északkelet, észak felől vastagabb melegfronti felhőzet helyeződik fölénk, amelyből késő este a Nyírség térségében gyenge vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat.



Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon, illetve északkeleten erős, olykor viharos lesz, majd holnap délutántól fokozatosan veszít erejéből a légmozgás.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +3 és -5 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 5 fok körül várható.

MTI