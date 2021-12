Dobrev lemaradt az EP szocialista frakcióvezető-helyettesi pozíciójáról

2021. december 17. 16:21

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti (EP-) képviselője lemaradt az EP szocialista frakcióvezető-helyettesi pozíciójáról - közölte Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán.

A politológus bejegyzésében úgy fogalmazott: Dobrev Klára most biztosan szomorú. A ciklus feléhez érkezve, zárt ülésen szavaztak az EP szocialista frakciójának képviselői az új vezetők személyéről. A pozíciókra összesen kilenc frakcióvezető-helyettest kellett megválasztani, és sokáig úgy is tűnt, hogy pont kilenc jelölt lesz - írta.



Deák Dániel szerint az előterjesztés már meg is született, "és már csak egy jóváhagyásra lett volna szükség, amikor Dobrev Klára tizedikként bejelentkezett". Emiatt pedig "igazi szavazást" kellett tartani - tette hozzá.



Gyurcsány Ferenc felesége végül csak 66 szavazatot kapott, a legkevesebbet a jelöltek közül, így lemaradt a frakcióvezető-helyettesi pozícióról - jegyezte meg Deák Dániel.



MTI