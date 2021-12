Deák Dániel: Karácsony Gergely főpolgármester „leamortizálta magát”

2021. december 17. 16:59

A 2021-es év a kilábalás éve volt Magyarországnak, és az ország bebizonyította, hogy "válságálló" - közölte a XXI. Század Intézet vezető elemzője "Erős globális hálózat áll a gyengélkedő baloldal mögött" című évzáró videóelemzésében.

Az MTI-hez pénteken eljuttatott összefoglalóban idézték Deák Dánielt, aki kiemelte: a magyar gazdaság gyorsan kilábalt a koronavírus-járvány jelentette sokkból.



Míg a baloldal a 2008-as válság során megszorítások tucatjait vezette be, a nemzeti kormány többletforrásokat biztosít az embereknek és a vállalkozásoknak - közölte.



Így nem vált az ország kiszolgáltatottá a Nemzetközi Valutaalapnak és Brüsszelnek - írta, hozzátéve, "Magyarország a nemzeti kormány tevékenységének köszönhetően (...) szuverén ország", a gazdaságpolitikában is lényegesen nagyobb a mozgástere.



Úgy fogalmazott: 2021-ben az oltásoknak köszönhetően a társadalom elkezdett visszatérni a korábban megszokott élethez, és a teljes lezárás már "nem merült fel lehetséges jövőképként Magyarországon", amit fontos különbségnek nevezett az előző évhez képest.



Szintén a sikeres oltási program segítette a gazdaság újraindítását és a rekordmértékű, hatszázalékos növekedést - írta Deák Dániel.

Kitért arra: a baloldalnak 2021 a nagy remény időszaka volt, de az előválasztás - mint megjegyezte - nem tett csodát támogatottságukban, és decemberre "teljesen elvesztették a lendületüket".



Gyurcsány Ferenc DK-elnök, volt miniszterelnök azonban megerősödve jött ki a folyamatból - vélekedett.



A közös miniszterelnök-jelölt a hatpárti együttműködésen kívülről érkező Márki-Zay Péter lett, miután Karácsony Gergely főpolgármester "annyira leamortizálta magát, hogy vissza kellett lépnie"- Ez a baloldal "kormányzásképtelenségére" világít rá - írta.



Hangsúlyozta: Márki-Zay Péter egyáltalán nem váltotta be a baloldalon hozzá fűzött reményeket.



A közös jelölt "ellenzékváltó" kommunikációját Deák Dániel hiteltelennek nevezte, mivel szerinte a közös lista élén hatalomra segítené Gyurcsány Ferencet, továbbá a fontos társadalmi és politikai kérdésben is ugyanazt az álláspontot képviseli, mint a volt miniszterelnök.



A rezsicsökkentés, a minimálbér, a gyermekvédelem és a bevándorlásellenes intézkedések "támadását" a XXI. Század Intézet vezető elemzője "politikai öngyilkosságként" értékelte.



Ezért nem nevezte meglepőnek, hogy már a baloldal belső mérései szerint is "elképesztő mértékben" vezet a Fidesz. Megjegyezte: "ilyen nyíltan Brüsszel-párti és a nyugati multik oldalára álló" miniszterelnök-jelöltje még talán sosem volt a baloldalnak.



Ennek ellenére a nemzeti oldal nem dőlhet hátra.

Hiszen a gyenge magyarországi baloldal mögött egy erős globális hálózat áll.

Amely mindent megtesz a patrióta magyar kormány megdöntéséért - foglalta össze álláspontját Deák Dániel.



MTI