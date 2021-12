A külföldi befolyás ellen védi a lengyel sajtót a szejm

2021. december 17. 21:24

Véglegesen elfogadta pénteken a lengyel szejm a külföldi részesedésű média működési engedélyeiről szóló törvénymódosítást, amelyet szeptember elején az ellenzéki többségű szenátus elutasított.

Az új szabályozást elutasító szenátusi határozat ellen a 460 fős szejmben 229 képviselő szavazott, míg 212 honatya az ellenzéki álláspontot támogatta, 11-en tartózkodtak.



Az így megszavazott, a következő lépésben az államfő elé kerülő törvénymódosítás értelmében a külföldi cégek csakis akkor kaphatnának médiaszolgáltatási engedélyt Lengyelországban, ha az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli jogi személyek részesedése bennük nem haladja meg a 49 százalékot.



Ezt a megoldást a szeptemberi parlamenti munkálatok során többen a TVN24 nevű, amerikai tulajdonú, ellenzéki beállítottságú lengyel hírtelevízió ellen irányuló lépésként értelmezték. A csatorna tényleges tulajdonosa ugyanis az amerikai Discovery társaság, annak ellenére is, hogy a hírtévét formálisan a Polish Television Holding BV nevű cég felügyeli, amely Hollandiában, az amszterdami Schiphol repülőtér területén - vagyis egy virtuális címen - van bejegyezve.



A TVN24 működési engedélyét viszont lejárata előtt, szeptember 22-én az illetékes lengyelországi testület meghosszabbította.



A wirtualnemedia.pl szakportál szerdai cikke szerint a most megszavazott törvénymódosítás a jövőben veszélyeztetheti a Discovery más lengyelországi csatornáinak működését is.

A TVN24 honlapján a pénteki szavazás után közzétett, a TVN Discovery Csoport által jegyzett nyilatkozat "a szabad média ellen elkövetett példátlan támadásnak" minősíti az új előírásokat. "A jogszabály Lengyelország legnagyobb és legfontosabb szövetségese ellen irányul, hiszen a lengyel biztonság és a lengyel gazdaság zömében az Egyesült Államokra támaszkodik" - olvasható a dokumentumban, mely szerint a Discovery minden jogi eszközt mozgósítani fog "lengyelországi missziója érdekében".



A nyilatkozat aláírói reményüket fejezték ki, hogy a lengyel államfő megvétózza a jogszabályt. Andrzej Duda korábban nem zárta ki ezt a lehetőséget.

MTI