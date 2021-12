Lengyel-magyar iskolai történelmi versenyt hirdettek

2021. december 17. 23:11

Országos tanulmányi versenyt hirdetett lengyel középiskolásoknak a lengyel-magyar történelmi kapcsolatokról Przemyslaw Czarnek oktatás- és tudományügyi miniszter.

Czarnek – tokfm.pl

A Lengyelország-Magyarország - a barátság története elnevezésű, a két nemzet 14-15. századi kapcsolataira koncentráló versenyt Czarnek a pénteki sajtókonferenciáján rendkívül fontos kezdeményezésnek nevezte, és minél szélesebb körű népszerűsítésére biztatta a lengyelországi történelemtanárokat.



A versenyt, amely felett tiszteletbeli védnökséget vállalt a lengyel oktatási miniszter és Kovács Orsolya Zsuzsanna varsói magyar nagykövet, a varsói Waclaw Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézet, valamint a lengyel Keleti Tanulmányok Intézete (ISW) rendezi a varsói parlament lengyel-magyar baráti tagozata kezdeményezésére.



Tomasz Zielinski képviselő, a baráti tagozat alelnöke a sajtókonferencián aláhúzta: a tanulmányi verseny célja a több mint ezeréves lengyel-magyar barátság elmélyítése és népszerűsítése.



A baráti tagozat egy másik tagja, Slawomir Skwarek reményét fejezte ki, hogy a későbbi évfolyamokon a versenyt nemcsak a lengyelországi, hanem a magyarországi iskolákban is megrendezhetik.



Maciej Szymanowski, a Felczak Intézet igazgatója a lengyel és a magyar történelem több közös mozzanatát emelte ki, emlékeztetve például arra, hogy a híres krakkói kéttornyú Mária-templom tornyából délben felcsendülő trombitaszó lengyel elnevezése, a hejnal, a magyar hajnal szóból ered. Meggyőződését fejezte ki, hogy a verseny tudatosítja a diákokban azokat a történelmi eseményeket, amelyek hatással vannak a jelenre is. A két nemzet közös múltjában a fiatalok olyan sorsközösséget fedezhetnek fel, amely példaként szolgálhat nemcsak a szomszédos országokban, hanem az egész Európai Unióban is - jelentette ki Szymanowski.



A verseny első fordulója, amelyen a résztvevőknek tesztet kell kitölteniük, 2022. március 15-én esedékes. A második, vajdasági szintű forduló április elején zajlik majd. A rendezvény az április 22-i gálaesttel zárul. A győztes diákokat ösztöndíjakkal és tárgyi ajándékokkal jutalmazzák.

MTI