Jónak lenni jó! – A vasárnapi zárónap előtt már a százmilliós álomhatár a cél

2021. december 18. 22:30

Meghaladta a 96 millió forintot a Jónak lenni jó! kampány adományvonalán összegyűlt pénzösszeg. Most már a 100 millió a cél, hívják a 135-7es számot. Közben egyedi felajánlások is érkeznek, legutóbb egy debreceni vállalkozótól 3 millió forint, aki maga is ismer olyan családokat, amelyekben pótolhatatlan veszteséget okozott a járvány. Holnap lesz az egész napos Jónak lenni jó! műsorfolyam a közmédia csatornáin – számolt be az M1 Híradója.

Összetörten mesél Bajuszné Ormándy Katalin a családját ért tragédiáról. Tavasszal elkapták a koronavírust, férje néhány nap után kórházba került és 51 évesen belehalt a fertőzésbe. Már csak telefonon tudott elbúcsúzni tőle. Annyit mondott, hogy nagyon fél, és hogy nagyon szeret bennünket, vigyázzunk magunkra.

Az édesanya egyedül maradt autista gyermekével, akit otthon nevel. Azt mondja: kilátástalan helyzetbe kerültek.

„Nekem az ápolási díj, és a családi pótlék az egyetlen jövedelmem, soha nem gondoltam volna, hogy én bármikor mások segítségére szorulok” – árulta el az M1 Híradójának Bajuszné Ormándy Katalin.

Hasonló sorsú családoknak, árván maradt gyerekeknek és fiataloknak segít a Regőczi Alapítvány. A közmédia idén nekik gyűjt a Jónak lenni jó! kampányával.

Több hazai cég is csatlakozott a kezdeményezéshez. Egy debreceni vállalat 3 millió forinttal támogatja a Regőczi Alapítvány munkáját. Szabó Miklós, a cégcsoport alapítója elmondta: több dolgozójuk is életét vesztette, gyerekek maradtak szülők nélkül.

„Azokat a gyerekeket, akiknek szükségük van rá, többek között a covid-árváknak, úgy gondoljuk, hogy támogatni kell. Tehát cégünknek cégcsoportunknak szerves része a mindenkori támogatások, különösen tekintettel karácsony előtt” – Szabó Miklós, a Transit Csoport alapító-tulajdonosa.

Közben Budapesten a Várkert Bazárban rendezett iparművészeti vásáron hazai tervezők gyűjtenek a Covid-árváknak. Herczegh Anita, a Regőczi Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta: rengetegen csatlakoztak a gyűjtéshez, minden támogatást szívesen fogadnak.

„Legszebb álmunkban sem reméltük, hogy ilyen országos összefogás alakul ki” – mondta Herczegh Anita.

A Regőczi Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, hogy nagyon sok áldozatot szedett a koronavírus az ifjabb generációból is és nagyon sok kicsi gyermek maradt árván és a számuk a mai napig is növekszik sajnos.

„De örvendetes, hogy ezt sokan felismerték, hogy itt valamit közösen tennünk kell” – tette hozzá.

A Jónak lenni jó! vasárnap egész napos műsorfolyammal zárul, a stúdióban szombaton is nagy volt a készülődés. Fellép többek között a Nemzeti Táncegyüttes, de balett, színházi produkciók és musical előadások is lesznek.

„Reggel 9-kor kezdünk, és egészen este fél 11-ig, hát ha jól számoltam majdnem 9 órás műsorfolyam lesz a legkülönfélébb csatornáinkon, és bárki bármikor bekapcsolódhat lehet hogy lesz olyan aki reggeltől késő estig néz végig minket” – mondta Siklósi Beatrix, a Jónak lenni jó! projektvezetője.

A mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon továbbra is megvásárolhatóak az adományok. 1357-es számot tárcsázva vagy egy SMS-el is bárki segítheti a Regőczi Alapítvány munkáját. Vasárnap a közmédia minden csatornája folyamatosan tudósít majd a adománygyűjtő akcióról.

hirado.hu