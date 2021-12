Apró ajándékot kapnak karácsonyra a magyar autósok

2021. december 20. 13:10

Szerdától csak a benzin nagykereskedelmi ára változik, a gázolajé nem. Mivel sok kúton már most is a 480 forintos maximált árnál olcsóbban adják az üzemanyagot, ez a csökkenés megjelenhet a kiskereskedelmi árakban is.

Az utóbbi időszak folyamatos, nagy drágulásai után a hét közepén a holtankoljak.hu várakozásai szerint bruttó 2 forinttal lesz olcsóbb a 95-ös benzin literenkénti ára. A gázolaj átlagára viszont a hét közepén változatlan marad.

InfoStart