Tovább bővülnek jövőre a fogyasztók jogai

2021. december 20. 14:49

Fontos újdonságok jönnek a jótállás-szavatosságban 2022-ben – közölte hétfőn az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). Januártól minőségi kifogás esetén a korábbi fél év helyett egy éven át a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a termék hibája a gyártáskor keletkezett vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. A vételárat bizonyos esetekben a szavatossággal érintett termékeknél – például a ruhák, a cipők és a 10 ezer forintnál olcsóbb műszaki cikkek – is vissza lehet kérni már az első javítás vagy csere után. A vásárlástól számított egy évig tehát a kereskedőnek kell igazolnia a hiba okát nemcsak hazánkban, hanem az Európai Unió teljes területén is. Jelenleg fél év után a fogyasztóra száll át ez a kötelezettség, a jövő évtől újabb hat hónapig az eladó gondja lesz a bizonyítás. Ha kiderül, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat miatt vált működésképtelenné, hibásodott meg, a kereskedő nem köteles azt javíttatni, cserélni.

Magyarországon a szavatossági jogok minden termékre érvényesek, a kötelező jótállás az árucikkek jogszabályban meghatározott szűkebb körére vonatkozik. Az idei évtől az ITM kezdeményezésére a jótállásköteles termékeknél háromszori javítás után már kötelező a csere. Jövőre a szavatossággal kapcsolatban is megjelenik az a lehetőség, hogy bizonyos esetekben már az első javítást vagy cserét követően visszakérhető a vételár. Ez akkor fordulhat elő, ha a vállalkozás nem végezte el a cserét vagy javítást, vagy a hiba súlya a szerződés azonnali megszüntetését indokolja.

A kereskedők önkéntes jótállást vállalhatnak, a piaci gyakorlatban ezt például úgy teszik, hogy már a nyolcezer forintos hajszárítóra is biztosítják a jótállást, vagy a 100 ezer forintnál olcsóbb tévére is megadják a kétéves garanciát. A jövő évtől ezen az eddig szabályozatlan területen is a fogyasztók érdekeit védő uniós rendelkezések lépnek életbe. A cégeknek 2022-től jótállási nyilatkozatot kell kiadniuk tartós adathordozón (papíron vagy e-mailben), amelynek tartalmaznia kell a jótállásra kötelezett nevét és címét, az áru megjelölését.

Ha az adott terméket három év önkéntes jótállással reklámozzák, de az átadott jótállási nyilatkozatban csak kétéves jótállási időt tüntetnek fel, akkor a fogyasztó szempontjából az előbbi számít irányadónak. Az ITM emlékeztetett: 2021 elejétől alapjaiban újították meg a jótállás-szavatosság 17 éve változatlan szabályozását:

a korábbi egységesen egy évvel szemben a termék árától függően kétszer-háromszor hosszabb lehet a jótállási idő,

a garanciális ügyintézéshez nem követelhető meg az eredeti csomagolás,

lehetővé vált az elektronikus jótállási jegyek kiállítása.

Cseresnyés Péter kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár a minisztériumi közleményben arra emlékeztetett: a fogyasztóvédelmi hatóság az év eleje óta ellenőrzi az új előírások betartását. A kereskedők a kezdetekhez képest sokkal jobban teljesítenek az ügyfelek tájékoztatásában, de a jótállási jegyekkel kapcsolatos gyakorlatuk még sok kívánnivalót hagy maga után. A helyes jogalkalmazás megkönnyítését jótállási jegy mintával segíti a tárca, amelyet már több mint ezernégyszázan töltöttek le.

Magyar Nemzet