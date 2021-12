Városháza-ügy - Meghallgatták a nyilatkozatot tevő ingatlanfejlesztőt

2021. december 20. 19:04

A Fővárosi Közgyűlés által a Városháza-ügy miatt létrehozott vizsgálóbizottság hétfőn meghallgatta azt az ingatlanfejlesztőt, aki korábban közjegyző előtt nyilatkozott arról, hogy a főváros vezetőinek tudtával kívánták értékesíteni a Városháza épületét; ezt Bodnár Dezső a grémium előtt is megismételte, valamint azt is, hogy az érdeklődő befektetőktől tízszázalékos jutalékot akartak kérni az értékesítések után.

Az ülés kezdetén Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője, bizottsági tag ismertette a korábban hozzá eljuttatott, közjegyző előtt tett nyilatkozatot. Ebben - mint elmondta - Bodnár Dezső, aki jelenleg nagyobb értékű ingatlanok fejlesztésének szervezésével, illetve tanácsadással foglalkozik, azt rögzítette, hogy ingatlanfejlesztőként 2021 május elején invitálták meg egy tájékoztatóra a fővárosi vagyonkezelő irodájába. A vagyonkezelő vezetői befektetőket kerestek a főváros tulajdonában álló ingatlanok megvásárlására, és ezek között szerepelt a Városháza épülete is. Azt 40 milliárd forint körüli áron kívánták eladni - tette hozzá.



A nyilatkozat szerint a tájékoztatón nagyrészt Barts J. Balázs, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ (BFVK) Zrt. vezérigazgatója beszélt. Elhangzott, hogy az értékesítések a főváros vezetőinek - köztük a főpolgármesternek - a tudtával és beleegyezésével történnek. Az ingatlanok értékesítése nyilvános pályázaton történik, a végső döntést a főváros vezetése hozza meg.



Az ingatlanfejlesztő a dokumentumban azt állította, hogy a befektetőt érdekelte az ingatlan, és egy következő befektetői megbeszélésen - az ügyről nyilvánosságra került hangfelvételeken szintén szereplő - Berki Zsolt elmondta, hogy 10 százalék a tiszteletdíja az egyes értékesítések után. A szokatlanul magas díjat azzal indokolta, hogy abból magasabb körök is részesülnek a fővárosnál. A nyilatkozat szerint Berki Zsolt azt is elmondta, hogy a pályázatokat szükség esetén irányítottan, testre szabottan írják ki, ezért volt szükség előzetes egyeztetésre. A befektetők nem kívánták a tiszteletdíjat kifizetni, a vételi szándékuktól elálltak, ezzel közvetítői szerepe megszűnt - hangzott el Bodnár Dezső nyilatkozatának ismertetésekor.



Bodnár Dezső a bizottság előtt elmondta, a Wallis-csoportnál ingatlanfejlesztői területen dolgozott, munkája során többször felmerült a Városháza épületének jövője. Május 5-én lehetősége nyílt arra, hogy elmenjen az említett találkozóra, amelyet Berki Zsolt szervezett.



Bodnár Dezső - akit az ügyről beszámoló index.hu portál úgy azonosított be, hogy "Bajnai Gordon és Gansperger Gyula egykori wallisos kollégája" - azt mondta, az értékesíteni kívánt ingatlanok között szerepelt a Főpolgármesteri Hivatal épülete is.



A tájékoztatóról és egy másik megbeszélésről is "rejtélyes módon, tudtán és akaratán kívül" hangfelvételek készültek. Ezek, legalábbis ami napvilágra került, "nem minden esetben az elhangzott tényeket tartalmazzák" - közölte, hozzátéve, ezzel neki súlyos károkat okoztak. Kiemelte, a bizottság elé magánemberként érkezett, akit "nem kevés sérelem ért", és elő szeretné segíteni az igazság megismerését.



Kérdésekre válaszolva Bodnár Dezső elmondta, Barts J. Balázs és Berki Zsolt "szájából is elhangzott", hogy a fővárosi vezetők tudtával és belegyezésével történnek a tárgyalások. A megbeszélésen szó esett még egy Tétényi úti területről, valamint egy Rimaszombati utcai és egy Bécsi úti ingatlanról. Egy befektetői irodában "volt egy másik megbeszélés, ahol Berki úr elmondta, az ő tiszteletdíja ennyi" - közölte.



Ugyancsak kérdésekre válaszolva Bodnár Dezső Berki Zsoltról azt mondta: "a kommunikációban maga volt a főváros". Közölte azt is, hogy a befektető megnevezésére nincs felhatalmazása.



Bodnár Dezső jelezte, kész az ügyben rendőrségi meghallgatáson is részt venni.



Arra a kérdésre, hogy ki mondta, hogy a főpolgármester és a környezete tud a Városháza eladásának tervéről, azt válaszolta: Berki Zsolt.



Kovács Péter (Fidesz-KDNP) XVI. kerületi polgármester, a vizsgálóbizottság elnöke az elhangzottakat összefoglalva elmondta: kiderült, hogy el akarták adni a Városházát, tárgyaltak az eladási szándékról.



Láng Zsolt arról beszélt, Karácsony Gergely főpolgármester vagy erősítse meg, hogy Bodnár Dezső egy "fideszes bűnöző", vagy kérjen bocsánatot. Ugyanis - mint emlékeztetett -, a főpolgármester pénteken azt írta a Facebook-oldalára, hogy "egy fideszes bűnöző a Fidesz újabb koronatanúja", és ideje folytatni a sorozatukat azokról a fideszesekről, akik "főszereplői a városvezetés ellen indított hazug lejárató kampánynak".



Kijelentette: az elhangzottakból nem az derül ki, hogy semmilyen ügy nincs, hanem az, hogy van ügy, és többen nem mondanak igazat. Tehát 2020 végére készült egy tanulmány, majd "utólag megtudjuk", hogy van egy főpolgármesteri kabineti döntés, amely kizárja azt a verziót, hogy eladják a Városházát. Ehhez képest idén májusban meghívnak ingatlanos szakembereket Barts J. Balázs irodájába, ahol a vagyonkezelő elnöke azt mondja: a főváros vezetésének és a főpolgármesternek a tudtával a Városházát eladják.



Soproni Tamás (Momentum) terézvárosi polgármester, a vizsgálóbizottság alelnöke azt mondta: az eddigiekből az látszik, hogy "egyetlen egy politikus" sem akarja eladni a Városházát. Barts J. Balázs ugyanakkor elkövette azt a hibát, amiért fegyelmit is kapott, hogy valóságos középtávú lehetőségként beszélt a Városháza értékesítéséről - tette hozzá.



