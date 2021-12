A gyurcsánykedvenc a kudarcos korszakot hozná vissza

2021. december 20. 19:46

A 2010 előtti politikát, a kudarcos Gyurcsány-korszakot hozná vissza Márki-Zay Péter, "a baloldal miniszterelnök-jelöltje" - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a hétfőn az MTI-hez eljuttatott videonyilatkozatában.

Hollik István úgy fogalmazott: "a baloldal miniszterelnök-jelöltje szerint" teljesen helyénvalóak voltak a 2009-ben meghozott baloldali megszorítások, sőt, egyetértett azzal, hogy a Bajnai Gordon vezette kormány megszüntette a 13. havi nyugdíjat.



Hollik István az ellenzéki miniszterelnök-jelöltnek azon szavaira reagált, amelyek Kálmán Olga Szeretemország - Beszélgetőkönyv Márki-Zay Péterrel című, 2019-ben megjelent könyvében olvashatók. A könyvben Márki-Zay Péter úgy fogalmaz: "közgazdászként teljesen helyénvalónak tartottam azokat az intézkedéseket, amelyeket a Bajnai-kormány bevezetett, hiszen azokat mindenképpen végre kellett hajtani." A szövegben ezzel kapcsolatban Hódmezővásárhely polgármestere példaként említi a megszorító intézkedéseket és a 13. havi nyugdíj eltörlését.



A Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta: a baloldal el akarja törölni a rezsicsökkentést, be akarja engedni a bevándorlókat, és most már Márki-Zay Péter elmondta, megszüntetnék a 13. havi nyugdíjat is. "Mi viszont nem fogjuk engedni, hogy az elmúlt 10 év közös eredményeit a baloldal tönkretegye, hiszen mi úgy gondoljuk, hogy Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra - zárta szavait Hollik István.

MTI