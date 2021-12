Az ellenzék számításait keresztülhúzta Orbán Viktor sajtótájékoztatója

2021. december 21. 20:29

Az ellenzék által elképzelt politikai tematizálást "keresztülvágta" Orbán Viktor kormányfő keddi sajtótájékoztatója - értékelt a Nézőpont Intézet elemzője az M1 aktuális csatorna esti műsorában. Erdélyi Rezső Krisztián szerint Novák Katalin államfői jelölése is váratlanul érte az ellenzéket, mert egy "támadható" jelöltre számítottak.

Erdélyi Rezső Krisztián – hirado.hu

Az elemző kifejtette: az ellenzék számára fontos hír volt a közelmúltban, hogy két kérdésben, a Fudan Egyetemről és az álláskeresési járadékról lehet népszavazást tartani. Azt gondolták, hogy ezzel hosszú-, de legalább középtávon meghatározzák majd a közbeszédet.



A keddi kormányinfó viszont teljesen keresztülvágta ezt az elképzelést azzal, hogy Orbán Viktor bejelentette saját témáit, mint például a járvány elleni védekezés és két korosztály támogatása: a 25 év alattiak szja-mentessége, valamint a nyugdíjasok 13. havi nyugdíjának visszaépítése révén.



Erdélyi Rezső Krisztián kitért a nukleáris energia témájára is. Ennek kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy fontos szövetségese lehet Magyarországnak Franciaország, amely hosszú idő után a közelmúltban újabb atomerőművet épített. Kiemelte, ha a cél a "kibocsátásmentes" Európa, akkor minden olyan energiát el kell ismerni, amely nem szennyezi a környezetet. Márpedig, a radioaktív hulladékok elhelyezését leszámítva, az atomenergia ilyen - fűzte hozzá.



A geopolitika kapcsán az elemző azt hangsúlyozta, az Európai Unió (EU) már elkövetett egy "óriási hibát", amikor Nagy-Britanniát "elengedte". Hasonló hibát jelentene, ha a Nyugat-Balkánt nem engedné be - jegyezte meg, hozzáfűzve: ha az ottani nagyhatalmi vákuumot az EU nem tölti be, akkor betölti más.



Erdélyi Rezső Krisztián a gyermekvédelmi népszavazást merész kísérletnek nevezte: az eredménye komoly ütőkártya lesz a magyar kormány kezében, mert elmondhatják, hogy Magyarországon nem "az elitek, vezető politikusok" döntötték el, mi legyen a gyermekvédelemmel, a gender témában, hanem az emberek.



Annak kapcsán, hogy Orbán Viktor bejelentette: a Fidesz Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli minisztert jelöli államfőnek, az elemző azt mondta, ez teljesen váratlanul érte az ellenzéket, mert támadható, támadhatóbb jelöltre számítottak.

MTI