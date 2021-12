Bizalmi szavazás dönt Kulcsár Krisztián MOB-elnöki tisztségéről

2021. december 21. 23:34

Rendkívüli közgyűlést tart jövő csütörtökön a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) a szervezet elnökének, Kulcsár Krisztiánnak a kezdeményezésére, és amelyen bizalmi szavazást tartanak a sportvezetőről.

A MOB elnöke kedden az M1 aktuális csatornának elmondta: a májusban jóváhagyott, majd szeptemberben életbe lépett alapszabály-módosítás "ellentmondásosan megítélt, sokakban nagyon rossz érzéseket keltő alapszabállyá vált", miközben ők a legjobb szándékkal és hiszemben jártak el.



"Nyilvánvaló, a kommunikációban vagy az előkészítésben mégiscsak gikszer lehetett" - fogalmazott.



Emlékeztetett: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság irányelveit követve dolgozták ki a módosításokat, ennek elemeként a tagság létszáma 123 személyről 115-re csökkent, és változott a delegálás korábbi módja is. Amíg eddig kizárólag a tagszövetségek küldöttei voltak a MOB tagjai, addig a jövőben a sporttal kapcsolatos tevékenységük alapján egyéni tagok is beválasztásra kerülnek a többségben maradó tagszövetségi tagok választását követően. Kiemelte: jelenleg már 51 tagja van a MOB-nak, tehát félúton tartanak a munkában, amelynek részeként még csak most kezdődhetne el az egyéni tagok kiválasztása. Hozzátette: sajnálatos azonban, hogy közben azok az emberek, akik ideiglenesen kikerültek, ezt rossz néven vették és sérelmezték.



"Beindult egyfajta érzelmi oldalról nagyon indokolt kritika a mi eljárásunkkal szemben, de nagyon igyekszem ezt elmagyarázni mindenkinek" - közölte. Kifejtette: részükről semmiféle sértő vagy bántó szándék nem történt, és senkit nem állt szándékukban kizárni az olimpiai mozgalomból.



"Miután a tagságban van egy elégedetlenség, úgy gondoltam, hogy a legjobb módja az, ha ezt minél hamarabb lezárjuk. Azért minél hamarabb, mert itt van a pekingi olimpia, és akkor már ne várjunk ezzel tovább, tegyük ki a kártyákat. És az a tagság, amely engem megválasztott, majd egyszer újraválasztott, az majd eldönti, hogy van-e abban bizalom, hogy én folytassam ezt a munkát vagy nincs" - mondta.



Kulcsár kifejtette: úgy készül, hogy a bizalmi szavazás végén is ő lesz MOB elnöke. Tiszta lelkiismerettel várja a közgyűlést, amelyen a tagságnak kell véleményt formálnia arról, elégedett-e a munkájával vagy sem.



"Én viszont fontosnak tartom megjegyezni, hogy egy dolog már most biztos: miután kritikák vannak, nekem is változtatni kell annak érdekében a kommunikáción, a hozzáálláson, hogy ilyesmi ne történjen újra meg. Tehát én is le fogom majd vonni a következtetéseket" - hangsúlyozta.

MTI