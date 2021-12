NVI: jóval a határidő előtt kiadják az újabb népszavazási íveket

2021. december 21. 23:52

Jóval a határidő előtt kiadja a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az újabb népszavazási íveket - hangsúlyozta a szervezet az MTI-hez kedden késő este eljuttatott közleményében.

Azt írták, hogy a speciális eljárással gyártott aláírásgyűjtési ívek ezreit az első igényléshez hasonlóan második alkalommal is a törvényben biztosított határidő lejárta előtt adják ki a szervezőnek.



Karácsony Gergely Szilveszter magánszemély szervezőként a Fudan Egyetemről, valamint az álláskeresési járadékról szóló népszavazási kérdések kapcsán első alkalommal december 11-én késő este kérdésenként 3500 ívet igényelt. Igényét az NVI javaslatára december 13-án délután továbbiakkal egészítette ki, mivel az ívek gyártását végző ANY Biztonsági Nyomda (korábbi Állami Nyomda) kapacitása ezt határidőben lehetővé tette. A választási iroda így első alkalommal, december 15-én kérdésenként 26 667 ívet adott ki - írták.



A szervező második kérelme - a sajtóban megjelentekkel ellentétben - december 20-án délután érkezett az NVI-hez. Újabb íveket igényelt, amelyeket haladéktalanul, már december 23-án, vagyis mindössze három nap alatt kiad a választási iroda, miközben a népszavazásról szóló törvényben előírt határidő öt nap - emelték ki.



Az aláírásgyűjtési ívek egyedi sorszámmal és másolásvédelemmel ellátott hivatalos dokumentumok, amelyek előállítása is szabályozott időben és keretek között történik.

Egy íven 15 szignó szerepelhet, így 26 667 íven - kérdésenként - szinte pontosan 400 ezer aláírás gyűjthető. Második alkalommal újabb 25 ezer ívet igényelt a szervező, így a kérdésenként gyűjthető aláírások száma átlépi majd a 770 ezret - közölték.



"Mindez jól mutatja, hogy a sajtóban megjelentekkel szemben a Nemzeti Választási Iroda a szervezővel együttműködve és a törvényi határidőket betartva látta és látja el a népszavazással összefüggő feladatait" - olvasható a közleményben.



A Mindenki Magyarországa Mozgalom kedden közleményt juttatott el az MTI-hez, amelyben azt írta: az NVI folyamatosan és szándékosan nehezíti az egységes ellenzék aláírásgyűjtését a népszavazási kezdeményezéshez.

MTI