Szaloncukorteszt: likőrös, Erős Pistás, barackpálinkás

2021. december 22. 17:45

Megkóstoltuk, hogy Önnek ne kelljen.

Robbanócukros, likőrös, Erős Pistás, barackpálinkás – manapság egyre többféle szaloncukor közül választhatunk. Szerkesztőségünk „legbátrabb tagjai” összeültek, hogy végigkóstolják az idei szaloncukor-kínálatot. A város piacait körbejárva begyűjtöttünk a legkülönlegesebb, a legérdekesebb és a legszokatlanabb ízű szaloncukrot, hogy végig kóstoljuk. A tesztalanyok között volt válogatós, mindenevő, édességfüggő és „szaloncukor-szakértő” is.

Robbanócukros szaloncukor 9,6/10

A kóstolás abszolút nyertese a robbanócukros szaloncukor. Kivétel nélkül mindenkinek ízlett, a tejszínes töltelék az Eperjó nevű retró csokoládéra emlékeztet, a benne eldugott savanyú robbanócukorkák tökéletesen ellensúlyozzák az édes krémet és a tejcsokoládé borítást. A csomagolás rózsaszín-fehér alapon angyal mintás, jól tükrözi a szintén rózsaszín tölteléket.

Barackpálinkás szaloncukor 8,9/10

Az alkoholos szaloncukrok abszolút győztese a barackpálinkás ízesítésű. A krém intenzív gyümölcsízű, barackdarabokkal kiegészítve. Aki a tömény pálinkaélményre vágyik, annak csalódnia kell, de desszert gyanánt tökéletesen megállja a helyét. A csomagolás első díját is a barackpálinkás szaloncukor nyerte, hófehér borításán ezüst indák tekeregnek, így az íze mellett a karácsonyfán is tökéletesen mutat.

Tojáslikőrös szaloncukor 8,6/10

Az ír krémlikőrrel ellentétben a tojáslikőrös szaloncukor tölteléke ízletes, viszont erős alkoholos íze miatt gyerekeknek nem ajánlott a fogyasztása. A töltelék színe itt is „ütősre” sikerült, az élénksárga tojáslikőr szinte világított a csokoládéban. A tojáslikőrös karácsonyi finomságot arany és krémszínű csomagolásban árulják.

Madártejes szaloncukor 7/10

Bemelegítésként egy egyszerűbb íz került terítékre. Mindenki ismeri a vaníliás édességet, de vajon szaloncukorként is megállja a helyét? Nos, a kóstolások alapján mindenképp. A krémes töltelék kellemes ízű, finom utóízt hagy maga után. A tesztelők egy negatívumot tudtak csak felhozni, a krém színét, ami ijesztően élénk. A szaloncukor csomagolása harmonizál a tartalommal, ünnepi díszes aranyszínű papír borítja a finomságot.

Erős Pistá-s szaloncukor 6,5/10

A magyarok szaloncukra. Sok ételünkbe teszünk Erős Pistát, a levesektől kezdve a pörkölteken át, még a kenyérre is. No de szaloncukorba? A tesztalanyok kétkedve kóstolták meg az Erős Pistá-s szaloncukrot. Az eredmény kissé megosztó, van, akinek kifejezetten ízlett a rumos-kakaós töltelék után maradt pikáns utóíz, mások viszont képtelenek voltak édességnek nevezni az enyhén csípős bonbont. A csomagolása piros arany, nagy betűkkel díszeleg rajta az Erős Pista felirat, így biztosan nem tévesztjük el, hogy mit is fogunk épp megkóstolni. Egy doboz 1400 forintba kerül, melybe egy tálcányi Erős Pistá-s szaloncukor mellé két darab Haragos Pistá-s szaloncukrot csomagoltak.

Sós karamellás szaloncukor 5/10

Az egyik legújabb ízesítés a sós karamellával töltött szaloncukor a sereghajtók között végzett. A töltelék túl sós, a karamell édessége és a csokibevonat nem ellensúlyozta eléggé, ezért édesség helyett egy furcsa sós-műcsokoládés ragacsos érzet maradt a szájban. A csomagolás itt is tükrözi a tartalmat, a réz és arany színű csomagolásban árult bonbon jól sejteti a sós karamellás tölteléket.

Ír krémlikőrös szaloncukor 4,9/10

A legkülönfélébb likőrök hozzátartoznak az ünnepekhez, az utóbbi években pedig szaloncukor formájában is elterjedtek a likőrös falatkák. Az ír krémlikőrös szaloncukor a negatív oldalon landolt, gyógyszeres-parfümös mellékíze miatt még a finom csokiborítás is ehetetlennek bizonyult. A bátrak viszont nyugodtan próbálkozhatnak, mindenevő kollégánknak nagyon ízlett, a krémlikőr mellett fahéjas ízt hagyott maga után, mézeskalácsos utóízzel. Barna és arany csomagolás borítja, csengőkkel díszítve.

Jägermeisterrel töltött szaloncukor 4,1/10

A jägermeisteres szaloncukor megosztotta a kóstolókat. Általánosságban azt mondhatjuk el, hogy aki szereti a Jägermeistert, az a szaloncukor-változatot is kedvelni fogja, aki pedig nem szereti a gyógynövényes alkoholt, inkább ne is próbálkozzon vele. Sötétzöld-fekete csomagolása sokban hasonlít az alkohol eredeti csomagolására.

Whiskey-s szaloncukor 2,6/10

Az alkoholos szaloncukrok között utolsó helyen végzett a whiskey-vel töltött bonbon. A whiskey ízét hiába kerestük, nem találtuk, az étcsoki alatt megbújó cukorbevonattól pedig émelyítővé vált a szaloncukor. A csomagolása gyönyörű halványzöld, apró csillagmintákkal, így ha nem is az ízéért, a karácsonyfára díszért mindenképpen érdemes beszerezni néhány darabot.

Haragos Pistá-s szaloncukor 2,5/10

A tesztelés utolsó eleme volt a Haragos Pistá-s szaloncukor, előre felkészülve arra, hogy ez bizony „megöli” az ízlelőbimbókat. A kóstolók fele el is vérzett a tesztelés ezen szakaszában, több liter víz elfogyott Haragos Pista miatt. Az értékelők többsége túl csípősre osztályozta a szaloncukrot, az édesség többi aromáját, a csokoládét nem lehetett érezni, égető érzést hagyott a torkokban. Fekete színű csomagolást kapott arany színű széllel, méretes betűkkel feltüntetve, mi is lapul benne.

A kóstoló végére egy legény maradt a gáton, aki nem is annyira legény. Hírhedt „csípős ételfüggő” kolléganőnknek kifejezetten ízlett az extra erős darált paprikával készült szaloncukor.

A karácsonyi szaloncukor-tesztelés végére minden kétséget kizáróan kiderült: ízlések és pofonok különbözők.

Amelyik szaloncukornak a fogyasztását az egyik tesztelő alig bírta abbahagyni, addig a másik nem értette, hogyan lehet megenni; de egy biztos, a kóstoló nagyon mulatságos program volt, érdemes kipróbálni otthon is.

hirado.hu