Szörnyű látni, amint a migránsok lepusztítják a várost

2021. december 22. 23:35

Egyre nagyobb a migrációs nyomás Európán – erről beszélnek a szakértők, és ez látszik a gyakorlatban is. Az M1 riporterei elhagyott épületekben és eldugott erdős területeken is jártak az elmúlt napokban. A hivatalos adatok szerint hatezer migráns lehet most Szerbiában, legalábbis ennyi embert regisztráltak. Sokan azonban erdőkben és lakatlan területeken bujkálnak és arra várnak, hogy Magyarországra szökjenek – számoltak be róla az M1 műsorában.

Az M1 felvételein látható, ahogy migránsok gyalogolnak Horvátország felé az autópályán a szerbiai Sid közelében. A pénzváltó előtt is egy migránscsoport várakozik. Az itt élők szerint ismét egyre többen vannak a városban. Előfordulnak konfliktusok, támadások is.

„Itt a szemben lévő parkban egy hónappal ezelőtt hárman megtámadtak, az egyikük kést rántott. Szerencse hogy egyébként küzdősporttal foglalkozom, ezért sikerült felülkerekednem a helyzeten. A rendőrségen feljelentést tettem” – számolt be az őt ért támadásról egy a sidi férfi.

Egy másik helyi lakos azt panaszolta el, hogy ismerősét rabolták ki a migránsok: „betörtek az ember házába és elvittek dolgokat. Nagyon szeretnénk ha nem lennének itt” – fogalmazott a férfi.

Jelenleg mintegy ezer migráns tartózkodik a sidi befogadóközpontokban, de a számuk folyamatosan változik, mindig vannak, akik tovább mennek, de a helyükre folyamatosan érkeznek újak.

„Teljesen individuális, mennyi időt töltenek itt a befogadóközpontban. Attól függ ki milyen kapcsolatokkal rendelkezik, milyen gyorsan tudnak továbbmenni. Van-e elég pénzük arra, hogy rögtön és rendszeresen próbálkozzanak a szervezett csoportos illegális határátkeléssel. Itt maradni szinte egyikük sem akar. Az egyetlen cél, ami vezérli őket az, hogy átjussanak az Európai Unióba” – fogalmazott Jasmina El Massalme, a szerb menekültügyi és migrációs főbizottság munkatársa.

Korábban Németország volt a fő úti cél, újabban azonban azt mondják, Hollandiába, Dániába vagy Belgiumba akarnak menni.

A nyugat-bácskai Zombor városa egykor népszerű üdülőhelyének környékén mintegy 1500 migráns tartózkodik. A befogadóközpont melletti erdők és mezők sátrakkal, szeméttel és állati tetemekkel vannak tele.

Sátrak állnak az egykori teniszpályán, a bozótosokban, és a mezőkön is. Kivágott és lecsupaszított fák, ugyanis ezekkel tüzelnek. Nikola Dragojevićnak a befogadóközpont mögötti földeken van tanyája, nemrég törtek be hozzá a migránsok.

„Betörték az ablakot, bementek a szobába, de nem volt ott semmi nagy érték, csak a megboldogult szüleim régiségei. Kiválogatták, ami kellett nekik, és elvitték” – mondta a férfi.

Egy másik lakos szerint szörnyű látni, amint a migránsok lepusztítják a várost: „egyszerűen sajnálom, mikor látom, hogy valakik tönkreteszik azt a helyet, ahol én is felnőttem, játszottam, és emberré váltam” – fogalmazott Darko Slaviković.

A helyiek féltik a gyerekeiket, hiszen az elmúlt években a migránsok többször is kiskorúakat támadtak meg.

„A legnagyobb gond az, hogy gyermekeink nem mehetnek ki az utcára. Az életünk veszélyben van” – mondta egy helyi férfi.

A zomboriak összefogtak és tüntetéseket szerveztek, annyit már elértek, hogy a rendőrség sűrűbben járőrözik és időnként összeszedik és elszállítják a migránsokat. A helyiek azt mondják ennél több kellene mert évek óta félelemben élnek.

A szerb–magyar határ menti településekre nehezedő migrációs nyomás sem csökken.

Horgos belterületén egész nap vannak a kisebb-nagyobb csoportok. Bevásárolni járnak, pénzt váltanak, taxisokkal tárgyalnak a továbbutazásról. Legtöbben továbbra is a magyar biztonsági határzár közelében, elhagyott épületekben és erdőkben tanyáznak.

A Horgos–Röszke közúti határátkelőhely mellett, az egykori jugoszláv határrendőrség romos épületei állnak, és ezekben bújnak meg tömegesen a migránsok, a helyiek állítása szerint. Hogy mennyien lehetnek odabenn, ezt senki sem tudja, de egy-egy rendőrségi akció alkalmával 200-300 illegális bevándorlót is begyűjtenek a hatóságok.

Az illegális migránsok többsége a szerb–magyar határszakasz menti településeken rekedt, mert nincs elég pénzük megfizetni az embercsempészeket, akik 4000-5000 eurót is elkérnek tőlük.

A hivatalos adatok szerint is legalább hatezer migráns tartózkodik Szerbiában. De a tényleges szám ennél jóval magasabb lehet.

hirado.hu