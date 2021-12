Hortay: Brüsszel még tovább emelné az energiaárakat

2021. december 23. 13:25

A következő két-három hónap kérdése, sikerül-e megakadályozni, hogy a klímavédelemre hivatkozva extra adóval sújtsák az uniós ingatlan- és autótulajdonosokat, amit a közép-európai országok mellett a franciák is elleneznek – erről is beszélt Orbán Viktor a keddi Kormányinfón. Emlékeztetett arra is, hogy a magyarországi rezsicsökkentés most mutatja meg az „előnyös arcát”, amikor Nyugat-Európában többszörösére nőtt a családok rezsikiadása. A rezsicsökkentés nélkül majdnem háromszor többet kellene hogy fizessen egy átlagos magyar család – mondta a szakértő az M1 Ma reggel című műsorában.

A jelenlegi rezsicsökkentett árak mellett egy átlagos magyar háztartásnak villamos energiára és földgázra novemberben 22 ezer forintot kellett fizetnie, ez az összeg tisztán piaci árak esetén több mint 60 ezer forinttal lett volna magasabb. A rezsicsökkentés nélkül majdnem háromszor többet kellett volna, hogy fizessen egy átlagos magyar háztartás – fejtette ki Hortay Olivér, a Századvég Gazdaságkutató energetika üzletágának vezetője.

A szakértő elmondta, hogy a rezsicsökkentés kritikusai azzal érvelnek, hogy a rezsicsökkentés a különösen gazdagokat nagyobb mértékben támogatja és a szegényeknek nem nyújt igazi segítséget. Ezzel szemben szerinte az látszik, hogy kiadásarányosan a földgáz és az áramszámlák a legszegényebb háztartásoknak jelentik a legnagyobb terhet, tehát valójában a rezsicsökkentés nekik nyújtja a legnagyobb segítséget. Ezentúl az is látható a magyar lakosság fogyasztási szerkezetéből, hogy nem a jövedelem az, ami meghatározza, hogy egy háztartásnak mekkora a fogyasztása – példaként említve a leggazdagabb 10 százaléknak a villamos energia fogyasztása kisebb, mint a magyar lakosság 70 százalékáé.

Az elsődleges tényező, ami befolyásolja egy háztartást fogyasztását az az, hogy hányan élnek az adott háztartásban. Például egyfős háztartáshoz képest 80 százalékkal többet fogyaszt egy négyfős, és több mint kétszer annyit egy többgenerációs, nyolcfős háztartás. Ennek következtében a rezsicsökkentés a legnagyobb segítséget a nagycsaládosoknak nyújtja.

Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltjének rezsicsökkentés-ellenes kijelentéseire reagálva Hortay Olivér kifejtette, hogy Márki-Zay többször is elmondta, hogy a piaci áraknak a híve. Ez azért különösen aggályos, mert a mostani áremelkedéssel, ha a lakosság szembesülne akkor az 1,3 millió embert sodorna energiaszegénységbe.

Az elsődleges kockázat az energiacsökkentésre és az európai piacra az a szűkös kínálati viszony. Az elmúlt napokban rekordmagas árak voltak megfigyelhetők az energiatőzsdéken – hívta fel a figyelmet. A szakértő hozzátette, hogy az látható, hogy az egy évvel ezelőtti árakhoz képest az energiaárak sokszorosra növekedtek, és nagyon nehéz azt látni, hogy meddig tart ez a drasztikus áremelkedés, tehát ez a legnagyobb kockázat. Ebből a kínálathiányos állapotból fakad egy általános növekvő félelem egyes uniós tagállamokban, hogy a fűtési szezon második felében kifogynak az energiából és ellátáskorlátozásra fognak kényszerülni.

Magyarországon nincs olyan felrajzolható forgatókönyv, hogy földgázkorlátozásra kellene számítani. Ez annak köszönhető, hogy a tárolókapacitásunk regionális viszonylatban magas, Európában fogyasztásarányosan nekünk van a harmadik legnagyobb tárolókapacitásunk és ezek töltöttségi szintje is magas volt – mondta az energiapolitikai szakértő. Emellett azon kevés ország közé tartozunk, akiknek van hosszútávú gázszerződése Oroszországgal, és az látható hogy Oroszország a leszerződött mennyiségeket időben leszállítja.

A legutóbbi EU-csúcson is téma volt az energiaválság. Ezzel kapcsolatban a szakértő elmondta, hogy az európai vezetők között két nagy konfliktus van. A nagyobb konfliktus a karbonadóról szóló vita. Ismertette, hogy Brüsszel nyáron kiadott egy intézkedéscsomagot, mely szerint a lakossági szereplőket, a családokat is megadóztatná egy új tétellel, egy új központi adóval – ezt a kvótakereskedelmi rendszer kiterjesztésének nevezik.

A tagállamok jelentős része, a közép-európai országok, Franciaország és néhány déli ország már a nyáron is kifogásolta ezt az intézkedést, mert a tagállamok vezetői nem értenek egyet a drága energiára és a lakosság kényszerítésére építő energiapolitikára. Közben jött az energiaválság, és az látható, hogy több mint kétmillió új energiaszegény háztartás lesz Nyugat-Európában, és Brüsszel még mindig ragaszkodik az új adóhoz, amivel mesterségesen tovább emelné az árakat. Ezt számos ország próbálta megakadályozni.

A második vita az atomenergia szerepéről van, hogy továbbra is büntetőpadon tartsák az atomenergiát vagy fenntartható támogatható energiává minősítsék. Hortay Olivér szerint az atomenergia ellenzőinek a szakmai érvei elfogytak, de van még néhány tagállam (Németország, Ausztria és Luxemburg), amely ideológia megfontolásból tovább is ragaszkodik az atomenergia tiltásához, de a tagállamok jelentős része most már támogatná a fenntartható címkét az atomenergián.

