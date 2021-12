Sok magányos ember hívja a lelkisegélyt az ünnepek alatt

2021. december 24. 09:15

Sok magányos ember hívja a lelkisegélyt az ünnepek alatt - mondta a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének alelnöke az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.

Dudás Erika elmondta, hogy ilyenkor sokan beszélnek veszteségeikről, eltávozott társaikról, de többeknél felerősödnek ilyenkor a párkapcsolati, generációs, egészségügyi problémák is.



A nap 24 órájában ingyenesen hívható 116-123-os telefonszámra egy napon nagyjából négyszáz-hatszáz hívás érkezik. Az érdemi beszélgetések átlagos időtartama nagyjából 20 perc, de kritikus, akár szuicid helyzetben 1-1,5 óra is lehet. Vannak visszatérő hívók is. A telefonálók között nagyjából 52 százalék a férfiak, 48 százalék a nők aránya - ismertette.



A szakember azt mondta: többen már attól megkönnyebbülnek, ha elmondhatják valakinek a problémáikat.



Kitért arra is, hogy a koronavírus-járvány hatására megnőtt az érdemi hívások száma. A járványhullámok meghatározták a segítségre szoruló telefonálók kérdéseit is - közölte az alelnök, kifejtve: az első hullám alatt főként az izoláció, az információhiány miatti szorongás volt jellemző. Utána a következmények miatt telefonáltak sokan. Idén már az oltásokkal kapcsolatos hívások voltak nagyobb számban - mondta Dudás Erika.



MTI