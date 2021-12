Az ország egy részén mínuszok vannak, másutt már 14 Celsius-fok

2021. december 24. 12:31

Az ország egy részén még mínuszok vannak, másutt pedig már 14 Celsius-fok - erről számolt be Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken késő délelőtt.

Azt írták: folyamatosan emelkedik a hőmérséklet, északon is egyre nagyobb terület éri el a pozitív hőmérsékleti tartományt, és a csapadék is gyengült. Az ónos eső veszélye, az arra vonatkozó riasztás is megszűnt.



Egyelőre nagy a hőmérsékleti kontraszt északkelet és délnyugat között, előbbi területen fagypont alatt alakul a hőmérséklet, míg utóbbi tájakon már 13-14 fokot is mérhetnek.



Kitértek arra is, hogy a frontérzékenyek számára nem könnyű ez az időszak, és még nincs vége. A nagy hőmérséklet-különbség megterhelheti az arra érzékenyek szervezetét - hívták fel a figyelmet.



A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a következő időszakban csapadékos - jellemzően esős -, de enyhe idő várható.

MTI