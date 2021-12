Labdarúgó NB I - Erős Gábor marad a Kisvárda vezetőedzője

2021. december 24. 12:32

Meghosszabbította Erős Gábor vezetőedzői megbízatását a labdarúgó OTP Bank Ligában második helyen álló Kisvárda Master Good.

A klub honlapján pénteken Révész Attila sportigazgató azt nyilatkozta, hogy az idei utolsó öt fordulóhoz hasonlóan továbbra is Erős felel a szakmai munka irányításáért. Az edzői licence körüli problémák megoldására pedig házon belül az a megoldás született, hogy a stáb munkájához ő adja a pro-licencét.



Révész elmondta: Joao Janeiro távozása óta több edzőjelölttel is egyeztettek, közülük Adrian Mutuval maradtak a legtovább kapcsolatban, aki személyesen is megtekintette a MOL Fehérvár elleni bajnoki mérkőzésüket.



"Érdekelte őt a feladat, de közben jelezte, nagy álma válna valóra, ha a román válogatott szövetségi kapitánya lehetne, és azóta kiderült, hogy ő a fő várományosa a pozíciónak. Nem akartunk volna úgy járni, mint Joao Janeiro esetében, és még egyszer új vezetőedzőt keresni amiatt, mert máshova hívják a mi edzőnket" - nyilatkozta. Kifejtette: ezt követően erősödött meg benne az a korábban már "érlelt döntés", hogy marad az a felállás, amellyel befejezték az őszi szezont.



Erős 2014-ben még játékosként került Kisvárdára, 2017 tavaszán pedig már másodedzőként segítette az akkor a csapatot irányító Révész munkáját. Azóta volt Kondás Elemér, Kocsis János, Dajka László, Miriuta László, Bódog Tamás, Supka Attila és Janeiro segítője is, miközben a Várda Labdarúgó Akadémián is dolgozott edzőként, tavaly az U13-as csapat mellett.



Janeiro november közepén távozott, és vette át a dunaszerdahelyi DAC irányítását, míg Erőssel a Kisvárda veretlen maradt: három győzelem mellett kétszer játszott döntetlent a pontvadászatban. Az együttes jelenleg egy ponttal marad el az éllovas, címvédő Ferencvárostól, viszont hárommal gyűjtött többet a Puskás Akadémiánál.

Mindkét közvetlen riválisa egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, a tavaszi idény felvezetéseként január 27-én pótolják elmaradt felcsúti randevújukat.

MTI