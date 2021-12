Afrika Kupa - A Fradi középpályása is ott lesz a tornán

2021. december 25. 19:45

Aissa Laidouni, a Ferencváros középpályása is tagja lesz a tunéziai labdarúgó-válogatott keretének a január 9-én kezdődő Afrikai Nemzetek Kupáján.

Laidouni eddig 11 mérkőzésen lépett pályára hazája színeiben és egy gólt szerzett. A bajnoki címvédő és listavezető Ferencváros honlapja szerint Tunézia a kontinenstorna csoportkörében Malival, Mauritániával és Gambiával találkozik.

A Kamerunban sorra kerülő Afrikai Nemzetek Kupáján az FTC futballistái közül ott lesz még a marokkói Samy Mmaee és Ryan Mmaee, a Zöld-foki Köztársaság válogatottjának keretébe pedig a MOL Fehérvár FC-t erősítő, két éve már magyar állampolgársággal is rendelkező Ianique dos Santos Tavares - sportági becenevén Stopira - került be.

Bár sok érintett klub örült volna az újabb halasztásnak, 2022. január 9-től már tényleg megrendezik az Afrikai Nemzetek Kupáját.

Sok más sporteseményhez hasonlóan a 2021-re tervezett Afrikai Nemzetek Kupáját is el kellett halasztani a világméretű koronavírus-járvány miatt. A tornát végül 2022. január 9. és február 6. között rendezik meg Kamerunban.

Az európai klubok eleve szúrós szemmel néznek a kontinensviadalra, amely miatt bő egy hónapra is elveszíthetik kulcsjátékosaikat az idény közepén. A koronavírus-járvány azonban erre még rátesz egy lapáttal, az Európai Klubok Szövetsége (ECA) pedig levélben figyelmeztette a FIFA-t, hogy a megfelelő járványügyi protokoll hiányában az egyesületek nem fogják elengedni játékosaikat a kontinensviadalra.

A vírushelyzet miatt az újabb halasztás is felmerült, ám 2023-ban már a következő, elefántcsontparti Afrikai Nemzetek Kupája szerepel a versenynaptárban. A héten el is dőlt, hogy nem lesz újabb halasztás.

– Ha az Európa-bajnokságot meg lehetett rendezni teli stadionokban Európa különböző pontjain, probléma nélkül, akkor miért ne rendezné meg Kamerun az Afrikai Nemzetek Kupáját? – tette fel a költői kérdést a korábbi klasszis labdarúgó, Samuel Eto’o, aki ma már Kamerun futballszövetségének elnöke.

Az Afrika-kupa magyar klubokat is érint: a Ferencváros két marokkói játékosa, Samy és Ryan Mmaee egyaránt meghívót kapott, ahogy a Mol Fehérvár játékosa, Stopira is részt vesz a kontinensviadalon, a Zöld-foki szigetek színeiben. Ősszel Aïssa Laïdouni alapembernek számított, így várhatóan a Fradi három játékosát is nélkülözi majd a téli felkészülés során. Sőt, mivel a két észak-afrikai válogatott esélyes arra, hogy a végjátékig versenyben legyen, a Mmaee testvérek és Laïdouni akár három bajnoki meccsről is lemaradhatnak.

MTI - MNO