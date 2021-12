„Nyugtatós betörő" – Rendőrök ébresztették a tetthelyen

2021. december 26. 10:01

Egy XIII. kerületi családi házból akart lopni, de elaludt a tetthelyen egy betörő, akit a rendőrök ébresztettek fel - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon vasárnap.

A 47 éves B. László még hétfőn a konyhaablakot betörve mászott be egy XIII. kerületi családi házba, ahol egy táskába különféle műszaki cikkeket - számítógépeket, kábeleket és monitort - pakolt össze, mellé pedig odakészített egy okostévét is. Azonban elfáradt, és a hálószobában lefeküdt aludni - ismertette a rendőrség.



Az ágyban fekvő betörőt a hazatérő tulajdonos vette észre, és rendőrt hívott, akik felébresztették a férfit.



A férfit lopás kísérlete miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették. A gyanúsított elmondta, hogy a betörés előtt nyugtatókat vett be, ezért aludhatott el.

MTI