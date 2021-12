Surányi: Szemfényvesztésnek vagyunk a tanúi, átmosta az agyakat a Fidesz

2021. december 26. 12:45

Az aranytartalékot elverő volt jegybankelnök szerint a kormány jelenleg is megszorító politikát folytat, csak ezt „agymosással” leplezik.

Surányi György az ATV Egyenes beszédének vendége volt, ahol agymosásról, szemfényvesztésről és elhibázott gazdaságpolitikáról, valamint veszélyes válságkezelésről beszélt.

A Nemzeti Bank korábbi elnöke szerint romlanak a makrogazdasági adatok és az egyensúlyi feltételek, miközben a jegybank és a Pénzügyminisztérium között „azon megy a vita, hogy ki vigye el a balhét”. Úgy fogalmazott: „A fiskális politika is, a jövedelem politika is és a monetáris politika is nagyon komoly mellényúlásokkal segítette elő azt, hogy most az infláció is magas és az egyensúlyi feltételeink is romlanak”.

Surányi György bírálta a Statisztikai Hivatalt is. Azt mondta: „hosszú idő óta először csökken jobban a pénz vásárlóértéke, mint amiről a KSH tudósít”. Az ATV Híradó megkeresésére az intézmény azt közölte: „a hazai fogyasztóiár-index által lefedett termékek és szolgáltatások köre, valamint a számítás módszertana is összhangban van az általános nemzetközi gyakorlattal”, emellett a számítási módot is rendszeresen felülvizsgálják.

„Agymosás”

A volt jegybankelnök szerint a kormány jelenleg is megszorító politikát folytat, csak ezt leplezni szándékozik. Úgy fogalmazott: Egész egyszerűen itt egy szemfényvesztésnek vagyunk a tanúi, ami egy óriási agymosással, propagandával azt az érzetet kelti, mint hogyha itt nem volna megszorítás. Nem igaz, hogy nincs”.

