Magyarország a világ oltásbajnokai közé tartozik

2021. december 26. 23:25

Egy éve érkezett meg Magyarországra az első, koronavírus elleni vakcinaszállítmány, még aznap elkezdődött az oltás. Elsőként az egészségügyi dolgozók kapták meg a vakcinát. Közben folyamatosan érkeztek a szállítmányok, nemcsak nyugatról, hanem keletről is. Elkezdődött a tömeges oltás, ami a mai napig is tart. Mára már több mint 15 millió koronavírus elleni vakcinát adtak be Magyarországon – számoltak be róla az M1 Híradójában.

2020. december 26-án érkezett az első koronavírus elleni vakcinaszállítmány Magyarországra – erről György István beszélt. Az államtitkár elmondta: a vakcina nyitotta meg a lehetőséget, hogy a járvány elleni védekezés egy új szakaszába léphessen az ország.

„Még aznap megkezdtük az oltások beadását. Azóta több mint 15 millió oltást adtunk be Magyarországon. Minden oltás beadása hatalmas erőforrásokat és szervezőmunkát igényel, amelyet a kormány természetesen továbbra is biztosít ahhoz, hogy megvédje a magyar emberek egészségét és az ország működőképességét” – fogalmazott az államtitkár.

Akkor csaknem tízezer adag oltóanyag lépte át a magyar határt Hegyeshalomnál, ami mintegy ötezer ember beoltását biztosította.

A készletek szűkösek voltak, ezért elsőként a járvány elleni küzdelem frontvonalában dolgozó egészségügyi dolgozókat oltották be.

Ez nagyon fontos, hiszen ő védelmük nem csak azért fontos, hogy ők ne betegedjenek meg, hanem, hogy igazából, hogy ha kiesnek a munkából, akkor nagyon nehéz őket pótolni – ezt pedig már Szlávik János infektológus, a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa beszélt.

Mivel sokáig nem volt elég oltóanyag a veszélyeztetettekkel folytatta az oltást a kormány. Az egészségügyi dolgozók után az idős- és szociális otthonok dolgozói és lakói, majd az idősek és krónikus betegek következtek, akiket a rendőrök, katonák, iskolai és bölcsődei dolgozók és a 60 év alattiak követtek.

Az áttörést a keleti vakcinák megérkezése jelentette. Mivel az uniós szállítmányok akadozva és lassan érkeztek, a kormány az unióban egyedülálló módon óriási szállítmányokat kötött le az orosz Szputnyik és a kínai Sinopharm vakcinából.

Március elejére egymillió, majd a hónap végére 2 millió ember kapta meg a vakcinát. Április utolsó napjaira elértük a 4 millió-, és alig egy hónappal később az 5 millió beoltottat, majd november közepén beadták a hatmilliomodik védőoltást is. Jelenleg csaknem 6 millió 250 ezer ember van beoltva Magyarországon.

Az Európai Unióban Magyarország érte el leghamarabb az 50 százalék feletti átoltottságot, az elsők között kezdte beoltani a 12 és 17 év közöttieket, valamint a harmadik oltás elindításában is megelőzte a tagállamok nagyrészt.

Nemhiába mondták sokan, hogy Magyarország az oltásbajnokok közé tartozik.

És az oltási program nem áll meg. A kormány nem csak akcióheteket és akciónapokat szervez, hanem az ünnepek alatt is lehetőséget biztosít a vakcina felvételére.

Pécsen is nyitva van az oltópont, ahol már reggel többen beoltatták magukat. Az orvosok szerint az ünnepi nyitva tartásnak köszönhetően, olyanok is be tudták oltatni magukat, akiknek eddig nem volt rá lehetősége.

Tibold Antal oltópont vezető, PTE Klinikai Központ oltópontjának vezetője elmondta, hogy „nagyrészt azok jöttek ezekben a napokban vagy hát vették igénybe ezt a lehetőséget az ünnepi napokban, akiknek korábban a dolgos hétköznapok során valami miatt nem volt idejük, nem volt módjuk eljönni az oltópontra.”

Nagyné Lőke Anna, a Gottsegen György országos Kardiológiai Intézet főnővére elmondta, hogy „a Covidban a mindennapok rendkívül megterhelőek. Nem csak fizikailag, hanem lelkileg is.”

Közben a betegek életéért is emberfeletti küzdelem folyik a kórházakban. Most a kormány közösségi oldalán a Gottsegen György országos Kardiológiai Intézet intenzív osztályának munkatársai üzentek az összes egészségügyi szakdolgozónak, hogy tartsanak ki és ne adják fel.

„Boccaccio mondta a Decameronban, hogy a legnagyobb vereség a világon megszokni a rosszat. Nem szabad megszokni a rosszat. És ezért is mondtam, hogy mi nem adhatjuk fel” – ezt pedig már az intézet főnővér helyettese mondta, aki egyúttal arra kértek mindenkit, hogy oltassák be magukat, mert csak így kerülhető el a végzetes kimenetelű betegség.

Kálmán Erika, a Gottsegen György országos Kardiológiai Intézet intenzív terápiás szakápolója pedig arról beszélt, hogy amikor valaki meghal, akkor ő mindig kinyitja az ablakot, hogy a lelke el tudjon menni. „Azt üzenem mindenkinek karácsonyra, hogy mindenféleképpen oltakozzanak első, második, harmadik oltást vegyék fel. Hogy nekünk ne kelljen több ablakot nyitni” – fogalmazott.

Az oltási program pedig folytatódik, a mindennapos oltás mellett a kormány januárban további oltási akciónapokat szervez, amikor a kórházak mellett minden járási székhelyen, és a háziorvosoknál is lesz oltás.

hirado.hu - M1