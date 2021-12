Koronavírus - Romániában a lakosság 46,8 százalékát sikerült beoltani

2021. december 27. 23:20

Romániában a 12 év fölötti lakosság 46,8 százalékát sikerült beoltani az egy éve kezdődött oltási kampányban.

Az oltási helyzetről Valeriu Gheorghita katonaorvos, a kampány koordinátora nyilatkozott az évfordulón. Az egyik közösségi portálon közzétett üzenetében a katonaorvos elmondta: az elmúlt egy évben több mint 15,749 millió adag, koronavírus elleni vakcinát adtak be a húszmilliós Romániában, s 7,918 millióan kaptak legalább egy oltást. Mint közölte, 7,781 milliót meghaladja azoknak a száma, akik a teljes oltási cikluson átestek (a kétadagos oltások második adagját is megkapták), és 1,96 millióan igényelték az emlékeztető (típus szerint második vagy harmadik) oltást is.

A kampányvezető köszönetet mondott mindenkinek, aki beadatta magának az oltást, és ezzel a bizalom üzenetét továbbította környezetében. Úgy vélte: csakis az empátia, az őszinteség és a párbeszéd útján lehet legyőzni a félretájékoztatást, a gyanakvást, és a bizalmatlanságot.

A hétfőn közölt hivatalos adatok szerint Romániában továbbra is lassul a járvány terjedése, de a lassulás üteme csökken. Az elmúlt héten 4540 új esetet jegyeztek, 10,21 százalékkal kevesebbet, mint a korábbi héten. Az elmúlt napon 24 személy halt bele a fertőzésbe, a járvány immár 58 575 ember életét követelte. Megtorpanni látszik azonban a kórházban ápolt betegek számának a csökkenése. A vasárnapi és hétfői enyhe növekedés után 2467 személyt kezelnek kórházban koronavírusos fertőzéssel, 433-at közülük intenzív terápiás osztályon.

MTI