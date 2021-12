Hatvan százalékkal kevesebb az álláskereső a gyurcsányi kormányzás óta

2021. december 28. 09:01

A járványhelyzetben is nőtt a foglalkoztatottak, és csökkent az álláskeresők száma Magyarországon - ismerteti az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.

Regisztrált álláskeresőből az elmúlt harminc évben mindössze egyetlen hónapban, 2019 decemberében volt kevesebb a mostaninál - jelentette be Schanda Tamás államtitkár. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára hozzátette: 2020 utolsó hónapjához képest 52 ezerrel, a vírusválságban rögzített tavaly nyári csúcshoz viszonyítva közel 138 ezerrel csökkent a mutató.



A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében decemberben 238,7 ezer álláskereső szerepelt. A járványhelyzetben mért legmagasabb adat több mint másfélszerese volt a mostaninak. A tavalyi év végére sikerült 300 ezer alá szorítani a mutatót, amely márciusra valamelyest ismét megemelkedett. Ezt követően azonban kilencedik hónapja folyamatos, összesen már 61 ezer fő feletti a csökkenés.



A kormány a vírusválságban bértámogatásokkal, adócsökkentésekkel, célzott vállalkozásfejlesztési programokkal ösztönzi a munkahelyek megőrzését, újak teremtését. A foglalkoztatás bővítését célzó sikeres kezdeményezésként jelenleg is elérhető a Vállalkozások munkaerő támogatása. Egy álláskereső felvétele fejében fél éven át akár 600 ezer forintot kaphatnak a munkaadók. A program már több mint 30 ezer fő elhelyezkedését támogatta mintegy 17 milliárd forinttal.



Schanda Tamás kifejtette: "a hazai foglalkoztatás rekordokat dönt, mintegy 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon, ez a legmagasabb érték a rendszerváltás óta. 2010-hez képest harmadára csökkent a munkanélküliségi ráta, amely így a legalacsonyabbak közé tartozik Európában. Magyarország előre megy, nem hátra: a baloldali kormányok utolsó teljes évében 600 ezer fő fölé nőtt az álláskeresők száma. A munkaalapú gazdaság és társadalom kiépítésében elért eredmények mellett a járványhelyzet ellenére is töretlenül nőnek a keresetek. Januártól ötödével emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum, előbbi összege így közel háromszorosa lesz a 2010-es szintnek. A családi adókedvezményekkel és a fiatalok szja-mentességével még több pénz marad az embereknél."



