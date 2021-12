102 évesen elhunyt Király Tibor jogtudós, az MTA rendes tagja

The New York Times, Der Spiegel, Daily Mirror – a 1848 és 2020 közötti több mint 170 évben hol gyakrabban, hol ritkábban, de ott volt hazánk a legnagyobb nyugati újságok címlapjain. Az eleinte kedvező kép fokozatosan torzult egyre negatívabb irányba a századforduló után, ritka enyhülésekkel. A Címlapon Magyarország című könyv a miértekre is választ ad, például, hogy miért kedves a magyar baloldal a nyugati sajtónak, és e tekintetben körülbelül miért mindegy, mit csinál a jobboldal.