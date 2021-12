Adathalász E-levélre és sms-re figyelmeztet a Magyar Posta

2021. december 28. 13:25

Megtévesztő, a Magyar Posta nevét és arculati elemeit használó veszélyes email és sms terjed, amelyben csomag átvételéhez kérik a szállítási cím egyeztetését; a posta azonban kizárólag nemzetközi küldeményeknél, a vámkezelési díjak kiegyenlítése miatt küld online vagy sms fizetési értesítést, és ebben minden esetben a www.posta.hu/szolgaltatasok/vam link szerepel - közölte a Magyar Posta a honlapján.

A közlemény felhívja a figyelmet, hogy a megtévesztő levélben látható "Kattints ide", "Fizessen online" vagy "Küldje el nekem a csomagot", illetve hasonló feliratú linkre kattintva adathalász weboldalra kerül a címzett, az itt megadott adatok pedig csalók birtokába jutnak.



A Magyar Posta ezért kéri, ha bárki ilyen gyanús emailt vagy sms-t kap, semmiképp ne kattintson a benne szereplő hivatkozásokra, és ne adjon meg adatokat.



Azt tanácsolják, hogy első körben mindenki ellenőrizze a levél feladójának e-mail címét, sms-nél a küldő telefonszámát, mert ezekből rögtön kiderülhet, hogy nem a Magyar Posta hivatalos elektronikus címéről (@posta.hu) vagy telefonszámáról (06-30-344-4987) érkezett a megkeresés.



A közlemény szerint gyanúra, fokozott elővigyázatosságra adhat okot a magyartalan megfogalmazás, helyesírási hibák, vagy ha a címzett nem is rendelt csomagot, mégis arról kap értesítést, hogy fizessen a megrendelt csomagért. Továbbá a túl kecsegtető, drága telefon- vagy egyéb nyeremény ígérete is megfontoltságra, elővigyázatosságra int.



A Magyar Posta javasolja, hogy kétség vagy gyanú esetén forduljanak ügyfélszolgálatához, és kérjenek megerősítést. A megtévesztő értesítésekről szóló ügyfélbejelentéseket a Magyar Posta komolyan veszi, és a lakossági tájékoztatás mellett jelzi azt az intézkedésre jogosult hatóságnak is.



A közleményben kitértek arra, hogy amennyiben nyomkövetési kódot tartalmaz a küldeménye, a posta honlapján a kód beírásával bármikor elérhetők a hiteles szállítási információk.

MTI