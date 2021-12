Szálló por - Többfelé ismét megnőtt a légszennyezettség

2021. december 28. 15:11

Országszerte többfelé ismét megnőtt a légszennyezettség a szálló por miatt.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) keddi adatai alapján már nem csak Sajószentpéteren és Kazincbarcikán, hanem Putnokon is veszélyes a levegőminőég. Miskolc, Salgótarján és Tököl levegőjét egészségtelennek minősítették. Emellett további kilenc településen - köztük Budapesten - kifogásolt a levegőminőség.



A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen, veszélyes.



Az NNK korábban arra figyelmeztetett, hogy veszélyes levegőminőség esetén a gyermekek, a várandósok, az idősek, a krónikus légzőszervi, illetve szív- és érrendszeri betegségben szenvedők kerüljék a szabadban tartózkodást.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy a fűtési szezonban "gyakran alakul ki olyan meteorológiai helyzet, amely során a légszennyezők a földfelszínhez közeli légrétegben megrekednek, így ilyenkor koncentrációjuk gyorsan emelkedhet".



Ez a jelenség leginkább a völgyekben elhelyezkedő települések levegőminőségének alakulásában figyelhető meg, ahol a kedvezőtlen földrajzi elhelyezkedés mellett a helytelen fűtési módok (például nedves és kezelt fa, szénfajták, műanyag égetése) gyakori alkalmazása is ront a helyzeten - hangsúlyozták.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat légszennyezettségi előrejelzésében azt írta: péntekig folytatódik a változékony, többfelé csapadékos időjárás, eső, havas eső, ónos eső egyaránt előfordulhat. A szél általában gyenge, illetve mérsékelt lesz. Pénteken már egyre kevesebb helyen várható csapadék, egyre többfelé felszakadozhat a felhőzet, a középső országrészben pedig nagy területen megélénkülhet az északnyugati szél. Országos átlagban kedvezően alakul a levegőminőség, ugyanakkor az északkeleti országrész völgyeiben a szállópor átlagértékei meghaladhatják az egészségügyi küszöböt.



A hétvégén szárazabb, melegebb idő várható. Szombaton nagy területen megerősödhet az északnyugati szél, és ennek hatására várhatóan mindenütt javulni fog a levegőminőség.



MTI