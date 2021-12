Szilveszteri petárdázás - A háziállatok védelmét kérik

2021. december 28. 17:28

A háziállatok védelmére hívja fel a figyelmet a szilveszteri petárdázás idején az Orpheus Állatvédő Egyesület: a kutyákat és macskákat egyebek mellett a sötétítő függöny lehúzásával, a redőnyök leeresztésével és nyugodt helyek biztosításával lehet megvédeni az ilyenkor jellemző fokozott hang- és fényhatásoktól - tudatta az egyesület kedden az MTI-vel.

Az óévbúcsúztatókor használt pirotechnikai eszközök intenzív hang- és fényhatásai a háziállatok számára sokkos pánikot okozhatnak. Néhány szempont figyelembevételével azonban megelőzhető lehet, hogy a szilveszteri petárdázások következtében kellemetlen szituációk keletkezzenek - olvasható a közleményben.



A petárdától megijedt macskák éles marásokat okozhatnak gazdáiknak, a kutyák a kerítésen átugorva vagy a pórázt a gazda kezéből kitépve próbálhatnak a robbanásoktól elmenekülni. Fontos, hogy a háziállatokat tulajdonosaik a petárdázás helyszíneire semmiképpen ne vigyék ki. A riadtan menekülő állatok néhány óra alatt körülbelül 5-10 kilométert is képesek megtenni. Van, hogy az elmenekült kedvencek soha többé nem kerülnek elő - idézi az összegzés Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület munkatársát.



Az egyesület közleményében arra kéri a háziállatok tulajdonosait, hogy a kutyában lévő, kötelező mikrochip legyen állatorvos által a gazda adatait tartalmazóan beregisztrálva, mivel ha valaki megtalálja az állatot, a gazda így gyorsabban elérhető. Szintén érdemes a kutyákra, macskákra a gazda elérhetőségét tartalmazó bilétás nyakörvet kötni, hogy a megtaláló könnyen elérhesse a tulajdonost. A baj megelőzése érdekében csütörtök és vasárnap között a kijelölt sétáltató helyeken is fokozott óvatossággal, pórázon érdemes a kutyákat sétáltatni.



Az otthonokban a háziállatoknak érdemes a közvetlen utcai hangoktól elszigetelt helyet, például belső szobát, udvarrészt, garázst vagy jó kerítéssel körülvett udvart biztosítani. A sötétítő függöny lehúzása és a redőny leeresztése szintén a háziállatok védelmét szolgája. Félősebb kutyák és macskák számára az állatorvos által ajánlott nyugtató szerről is gondoskodhatnak tulajdonosaik a petárdázások idejére.



A háziállat esetleges elkóborlása esetén érdemes a www.orpheus.hu oldalon a közelben működő állatvédő szervezetekről informálódni - áll az összegzésben.



