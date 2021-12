Biden: nincs szövetségi kormányzati megoldás a járvány megállítására

2021. december 28. 18:34

Joe Biden amerikai elnök figyelmeztette a tagállamok kormányzóit, hogy "nincs szövetségi kormányzati megoldás" a koronavírus-járvány feltartóztatására, és felszólította a tagállamokat, hogy ők tegyenek több védőintézkedést - jelentette a The Washington Times amerikai újság hétfőn.

A jobboldali-konzervatív napilap online cikke megjegyezte: az elnöki üzenet éles ellentétben áll Joe Biden kampányígéretével, amely szerint szövetségi kormányzati válaszlépésekkel "elsöpörjük a vírust", amelyeket Biden szerint elődje, Donald Trump korábbi amerikai elnök nem tett meg.



"Nincs szövetségi kormányzati megoldás. Ezt csak tagállami szinten lehet megoldani" - hangsúlyozta Biden elnök a koronavírus-válságról a tagállami kormányzókkal folytatott telekonferencián. Biden igyekezett biztosítani a kormányzókat, hogy a szövetségi kormányzati intézkedések nem fogják akadályozni a tagállami lépéseket. AZ elnök korábbi intézkedései között szerepelt a szövetségi kormányzati munkatársak és a száz főnél nagyobb vállalatok dolgozói számára előírt kötelező védőoltás, a gyakoribb tesztelés bevezetése, valamint a maszkviselési kötelezettség előírása a szövetségi épületekben, repülőtereken és a közösségi közlekedési eszközökön.



Mindezek ellenére hivatalba lépése óta több mint 400 ezer amerikai halt meg koronavírusban az Egyesült Államokban, nagyjából annyian, ahányan 2020-ban. A The Wall Street Journal című lap kedden ezzel kapcsolatban idézte Biden tavalyi választási kampányát, és Donald Trump elnökkel folytatott egyik elnökjelölti vitáját, amelyben Biden úgy fogalmazott: "bárkinek, aki felelős ilyen nagyszámú halálesetért, nem szabad az Egyesült Államok elnökének maradnia".



Biden elnök kritikusai élesen bírálták az elnök beismerését, hogy "nincs szövetségi kormányzati megoldás" a koronavírusra.



"A hozzá nem értése miatt igyekszik elhárítani a felelősséget. Ha tényleg ezt gondolja, azonnal vissza kellene vonnia az alkotmányellenes kötelező szövetségi védőoltási rendeletét" - reagált Twitter-üzenetben Tom Cotton arkansasi republikánus szenátor.



Az elnök mostani felhívása, hogy a tagállamok vegyék ki jobban a részüket a védekezésből, válasz Asa Hutchinson arkansasi republikánus kormányzó korábbi kijelentésére, aki arra kérte Biden elnököt, hogy a járványt terjedését fékező szövetségi kormányzati intézkedésekkel Washington ne akadályozza a tagállamok hasonló lépéseit.



Mindeközben az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési hivatal (CDC) hétfőn tíz napról öt napra csökkentette a fertőzött amerikaiak számára kötelezően előírt karantén időtartamát, és hasonló módon öt napra rövidítette a családtagok és más közeli kontaktszemélyek kijárási korlátozását.



A CDC szakemberei szerint az ajánlást az egyre növekvő mértékű bizonyíték fényében változtatták meg, miszerint a koronavírussal fertőzött személyek a tünetek kialakulását megelőző két napban, valamint az azt követő három napban a leginkább fertőzőképesek.



A döntést a koronavírus omikron variánsa által okozott újabb fertőzési hullám is befolyásolta. Egyrészt az eddigi kutatások eredményei alapján úgy tűnik, az omikron változat enyhébb tüneteket eredményez, mint a koronavírus korábbi változatai, másrészt szakemberek szerint az új fertőzöttek számának növekedése már veszélyezteti a kórházak, légitársaságok és más üzleti ágazatok folyamatos működését.



Rochelle Walensky, a CDC főigazgatója szerint az Egyesült Államokban továbbra is nőni fog az omikron vírusváltozat által okozott fertőzések száma.

MTI