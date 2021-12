Újabb csempészhajó kapott kikötési engedélyt Olaszországban

2021. december 28. 19:18

Kedd este köthet ki a szicíliai Augustában az Orvosok határok nélkül (Msf) szervezet hajója 558 illegális bevándorlóval a fedélzeten, ezzel több ezerre emelkedik az utóbbi napokban érkezettek száma a dél-olaszországi partokon.

A szervezet Geo Barents nevű hajója tizenegy napja várt kikötési engedélyre. Az afrikai partokról indult migránscsoportban 145 gyerek is van, 80 százalékuk felnőtt kíséret nélküli.



A Geo Barents a hatodik vízi jármű, amelyet az Msf a földközi-tengeri műveletekhez használ.



"Hol köthetne ki egy norvég hajó 558 illegális bevándorlóval? Természetesen Olaszországban... Kívánjuk, hogy 2022-ben országunk visszakapja méltóságát és szuverenitását!" - jegyezte be közösségi oldalán Matteo Salvini, a jobboldali Liga vezetője. Megjegyezte, hogy a civilhajók folyamatos érkezésével egy időben őt bíróság elé állították, mivel korábbi belügyminiszterként feltartóztatta az érkezésüket.



Fabio Rampelli, a felsőház alelnöke, a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) képviselője az "invázió miniszterének" nevezte a belügyi tárcát jelenleg vezető Luciana Lamorgesét.



Az utóbbi kevesebb mint egy hét alatt 340-en értek partot Lampedusa szigetén, a Sea-Eye 4 hajóval 214-en érkeztek a szicíliai Pozzallóba, az Ocean Viking fedélzetén 114-en a szintén szicíliai Trapaniba, különböző hajókkal 490-en kötöttek ki a calabriai Crotone partjain, valamint további több mint négyszázan várnak kikötésre a Sea-Watch 3 civilhajón is.



A belügyminisztérium adatai szerint január elsejétől több mint 66 ezren kötöttek ki az olaszországi partokon a tavalyi év ugyanezen időszakában mért több mint 34 ezerhez és a 2019-es több mint 11 ezerhez képest.



MTI