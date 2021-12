Dömötör: az oltás jelenti a megoldást a védekezésben

2021. december 28. 20:48

A koronavírus-járvány elleni védekezésben a vakcina jelenti a megoldást, több mint 6 millióan már éltek az oltás lehetőségével és 3 milliónál többen már a harmadik oltást is megkapták - erről a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára beszélt az M1 aktuális csatorna kedd esti műsorában.

Dömötör Csaba szerint ha tovább nő az oltások, köztük a megerősítő oltások száma is, akkor el lehet kerülni a korlátozó intézkedéseket. Hozzátette: folyamatosan figyelik a járványügyi helyzetet, az új variánssal kapcsolatos híreket is. Azt hangsúlyozta, hogy a járványügyi védekezést a körülmények határozzák meg: van-e elég védőfelszerelés és mekkora az egészségügy kapacitása.



Kiemelte: elegendő kórházi kapacitás áll rendelkezésre és jelentősek a tartalékok. Mint mondta, a magyar egészségügyi rendszer fel van készülve egy esetleges következő járványhullámra és van elegendő vakcina is.



Felhívta a figyelmet, annak köszönhetően, hogy a magyar kormány több forrásból is szerzett vakcinákat, 1,5-2 hónappal hamarabb tudott nyitni a magyar gazdaság. Ezért lehetett dönteni adócsökkentésről, családtámogatásokról és a minimálbér emeléséről. A járványhelyzet ellenére rekordszinten van a foglalkoztatottság és újra 4 százalék alatt van a munkanélküliség - hangsúlyozta.



Az államtitkárt kérdezték a kormány járvány elleni védekezését ért kritikákról is. Elmondta, több oldalról, a magyar baloldal részéről is kaptak kritikákat. Úgy értékelt, a járványhelyzetben nem lett volna helye "az ilyen típusú politikai gáncsoskodásnak".



Dömötör Csaba kitért arra is, a kormány alapelve, hogy a gazdaság növekedéséből minden korosztály részesüljön. Ezért kaptak egyebek mellett 13. havi nyugdíjat a nyugdíjasok, a gyermeket nevelő családok adóvisszatérítést, illetve a 25 év alatti fiatalok jövőre személyi jövedelemadó alóli mentességet.



Az államtitkár azt is elmondta, hogy a rezsicsökkentés elleni bírálatok újra felerősödtek Márki-Zay Péter, az ellenzéki előválasztáson nyertes miniszterelnök-jelölt megjelenésével. Dömötör Csaba azt mondta, Márki-Zay Péter kritikái mellett még "életvezetési tanácsokat" is ad az embereknek, például, hogy fűtsenek kevesebbet. Az államtitkár elmondása szerint nem emlékszik rá, hogy korábban hallott volna "ilyen érzéketlen" tanácsokat, még a baloldal részéről sem.



Dömötör Csaba azt mondta: Márki-Zay Péter olyan intézkedésekkel megy szembe, amelyek az elmúlt években bizonyították életképességüket és nagy segítséget jelentenek a magyar embereknek. Most aktuális a kérdés, hiszen Európa-szerte "elszálltak" az energiaárak - jegyezte meg az államtitkár, kiemelve: amíg ez a kormány van, ragaszkodnak a rezsicsökkentéshez.



MTI