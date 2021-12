Bakondi: létrával fenyegetik határvédőinket a migránsbűnözők

2021. december 29. 08:57

A magyar kormány szerint a migrációt nem elősegíteni kell, hanem megállítani, és nem szabad elvonni a nemzetek jogát, hogy maguk döntsék el, kiket akarnak beengedni és kikkel akarnak együtt élni - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán szerda reggel.

Bakondi György hozzátette: minden más politikai törekvés káros társadalmilag, politikailag, gazdaságilag és közegészségügyileg.



Hozzátette: naponta átlagosan háromszáz határsértőt fognak el a magyar hatóságok, és a tapasztalatok szerint a Szerbiában, Romániában, Ukrajnában, Horvátországban tartózkodó határsértők - akik Magyarország felé kísérleteznek tovább menni - elszántak és mindent megtesznek, hogy a műszaki akadályrendszert leküzdve eljuthassanak Nyugat-Európába.



Mint mondta, az Olaszországba és Spanyolországba tartó tengeri útvonalakon is jellemző a határsértők számának állandósulása. Szavai szerint a migrációra jellemző a tömegesség, a migránsok agresszív fellépése, a nagycsoportos elkövetés és az embercsempészés.



Bakondi György elmondta: a migránsok a magyar határon többféle módszerrel próbálnak meg átjutni, például a kerítés szétvágásával és letaposásával, az alagútásással, de - mint mondta - napjainkban legtipikusabb módszer a létrázás. Hozzátette: a létrát esetenként arra is használják a migránsok, hogy a helyszínre érkező rendőröket fenyegessék, a járműveiket megrongálják.



A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szólt arról is, egyre kevésbé leplezik a céljaikat a migrációt mozgató, szervező, kormányra kerülésük esetén irányító baloldali-liberális pártcsoportosulások. Úgy fogalmazott, ezek a csoportok egyre nyíltabban és világosabban fogalmazzák meg gazdasági, politikai, ideológiai elgondolásaikat, például az Európai Egyesült Államokról. Hangsúlyozta: a magyar kormány 2015 óta nyíltan képviseli azt az álláspontot, hogy a migrációt nem elősegíteni kell, hanem megállítani.

MTI