A MOB-ból kirekesztett szervezetek Kulcsár Krisztián elnök távozását kérik

2021. december 29. 09:04

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnökének, Kulcsár Krisztiánnak és a főtitkár Vékássy Bálintnak a távozását kérik a MOB-ból kirekesztett szervezetek. A MOB csütörtökön tart rendkívüli közgyűlést, amelyen Kulcsár bizalmi szavazást kezdeményez a tisztségéről.

A Sportegyesületek Országos Szövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Magyar Edzők Társasága, a Magyar Sportújságírók Szövetsége és a Magyar Sportjogász Társaság által megfogalmazott, az MTI-nek megküldött közös nyilatkozatban azt írják: egyetértenek abban, hogy "a MOB jelenleg hatályos alapszabálya nem felel meg az olimpiai mozgalom hazai hagyományainak, nem biztosítja a közgyűlés hagyományosan bevált működését, funkcióit, tekintélyét, legitimitását."



Ezek a szervezetek a MOB-ban évtizedekig az alapszabályban garantált képviselettel rendelkeztek, de onnan a legutóbbi változtatással kirekesztették őket.



A nyilatkozat szerint azért csak most deklarálják aggályaikat - hiszen többen is voltak a képviselőik közül, akik meg is szavazták a jelenlegi helyzetet előidéző alapszabályt -, mert "senki sem akart olyan színben feltűnni, hogy a saját pozícióját félti, az egyéni érdekeit a közös ügy elé helyezi. Mindenki nyelt egyet, önmérsékletet tanúsított, mert bíztunk abban, hogy az elnök és a főtitkár végső soron jót akar, a magyar sport érdekében dolgozik, és nem akartunk éppen mi a megújulás akadálya lenni" - írták.



A kirekesztett szervezetek számára azonban bebizonyosodott, hogy súlyosan visszaéltek a bizalmukkal, véleményük szerint "a szervezet és a létszám drasztikus megváltoztatása csupán azt a célt szolgálta, hogy az őt megválasztó közgyűlés helyett, illegitim módon, tisztújítás nélkül egy teljesen új, a saját képére formált MOB-közgyűlést hozzon létre az elnök. Olimpiai bajnokokat, mesteredzőket, a magyar sportot évtizedek óta - és sikeresen - szolgáló, köztiszteletben álló MOB-tagokat söpörtek ki a közgyűlésből egy tollvonással, s mindezt úgy, hogy igen cinikus módon velük magukkal íratták alá az erről szóló ítéletet, a jóhiszeműségükkel végtelenül visszaélve."



A közös nyilatkozatot aláírók jelezték azt is, hogy az eljárás még visszásabb lett: "a sporton kívülről érkező, óhatatlanul tájékozatlan személyiségek, mint jelölőbizottság mögé bújva próbálták meg helyettesíteni a régi tagokat a saját jelöltjeikkel. Mindezt azért tehették, mert a bizalmunk sokáig kikezdhetetlennek tűnt, ám végül már az elnökség is érezte, hogy vállalhatatlan, ami történik és megálljt parancsolt a roppant káros folyamatnak."



Hangsúlyozták: "mára pedig mindenki számára világossá vált, hogy az elmúlt hónapok fejleményei milyen súlyos károkat okoztak a 126 éves magyar olimpiai mozgalomnak és a MOB-nak. Ezeket jóvátenni rövid távon talán nem is lehet, de a kárenyhítés mindenképpen az elnök távozásával és egy új alapszabály megalkotásával kezdődik". A nyilatkozatot aláíró szervezetek ezért kérik - immár a MOB-tagságon kívülről - Kulcsár Krisztián és Vékássy Bálint távozását. "A közgyűlést jelenleg alkotó sporttársainktól pedig azt, hogy ennek, a magyar sportéletben immár általánosnak mondható igénynek szerezzenek érvényt, elsőként a december 30-ra összehívott rendkívüli közgyűlésen, amelyen megvonhatják a bizalmukat - a mi nevünkben is - a MOB jelenlegi elnökétől, Kulcsár Krisztiántól" - áll a közleményükben.



Korábban a MOB elnökségének többsége is jelezte, hogy leváltaná Kulcsár Krisztián elnököt, akinek vezetési stílusát számos bírálat érte a kinevezése óta eltelt bő négy esztendőben, de az elnök a MOB szervezeti keretének tervezett átalakításával "hívta ki végleg maga ellen a sorsot". Több lépcsőben kívánta csökkenteni a közgyűlés tagjainak létszámát. Sajtóinfomációk szerint a közgyűlési meghívó kiküldése utáni napon a jelenleg ötvenegy tagú közgyűlésből harmincnál is többen írták alá azt a közös nyilatkozatot, amelyben kijelentik, hogy Kulcsár Krisztián visszahívására szavaznak majd.



MTI