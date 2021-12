Szerbia: Újabb járványhullámot hozhat az ortodox karácsony

2021. december 29. 11:35

Ugyan nem kötelező a nyilvános köztereken a maszkviselés, mégis sokan védekeznek így a koronavírus ellen (Forrás: Paul Ellis / AFP / Ilustracija)

December 24-én volt egy éve, hogy beadták az első koronavírus elleni védőoltást Szerbiában. Kezdetben az ország élen járt a lakossági vakcináció gyorsaságában, ami elsősorban annak volt köszönhető, hogy sikerült jelentős mennyiségű kínai oltóanyagot beszerezni, és aki szerette volna, nem kellett várnia a lehetőségre.

Most a felnőttlakosság mintegy 58 százaléka van már beoltva, a megmaradtak körében viszont alig van érdeklődés a vakcina felvételére.

Az eltelt egy év alatt több mint nyolcmillió dózist adtak be a hétmilliós országban. Ebből a harmadik oltást máig több mint 1,6 millióan vették fel. A napokban tették közzé, hogy hivatalosan összesen 1306 mellékhatást jegyeztek fel, ezekből hat eset a trombózis súlyosabb formája volt. A negyedik hullám csúcsa Szerbiában korábban állt be, mint a régió más országaiban, majd pedig lassan kiegyenesedett a járványgörbe. Naponta átlagosan mintegy ezer új fertőzöttet regisztrálnak az utóbbi időben, és általában az elvégzett tesztek mintegy 8-10 százaléka pozitív. A negyedik hullám csúcsán ez az arány napokon át 25 és 30 százalék között alakult.

Belgrád készül az omikron elterjedésére

Jelenleg Szerbiában jobb a járványhelyzet, mint a környező országokban. Szakemberek szerint azonban ezt fel kell használni arra, hogy felkészüljenek a koronavírus omikron variánsának elterjedésére. A napokban ugyanis Szerbiában is megjelent ez a változat. Egy Botswanából érkezett utas szervezetében mutatták ki az Európában egyre gyorsabban terjedő vírusvariánst. A válságstáb keddre meghirdetett ülése előtt elhangzott bejelentések szerint egy járványügyi szakember sem támogathatja az olyan tömeges összejöveteleket, mint a szilveszterezés.

Azt is szeretnék elérni, hogy a védettségi igazolások felmutatásának kötelezettsége egész nap érvényben legyen.

A járvány kezdete óta hivatalosan közel 13 ezren hunytak el a fertőzés következtében. A halálozási arány 0,98 százalék. Kórházban mintegy kétezer beteget kezelnek, közülük százan szorulnak lélegeztetőgépre. Szerbiában a járvány kezdete óta mintegy 1,3 millió koronavírusos esetet regisztráltak és összesen 7 158 321 tesztet végeztek el. Ez nem jelent automatikusan ennyi személyt is, hiszen vannak, akik kétszer is megbetegedtek már, illetve olyanok, akiket többször teszteltek.

Az egyik legismertebb szerbiai járványügyi szakorvos, Predrag Kon szerint a válságtörzs keddi ülésén várhatóan nem döntenek komolyabb szigorításokról.

„A szakma mindenképp tiltaná a szilveszteri koncerteket és a tömegrendezvényeket, de ezek sorsa nem csak az orvosokon múlik” – nyilatkozta a közmédiában. Azoknak az embereknek, akik részt vesznek ezeken a rendezvényeken, azt javasolja, viseljenek maszkot és igyekezzenek távolságot tartani, akkor is, ha ez sok esetben gyakorlatilag lehetetlen. Viseljék a maszkot akkor is, ha ez Szerbiában jelenleg nem kötelező szabad téren – tette hozzá.

A szerbiai szakemberek attól is tartanak, hogy az ünnepekre hazaérkező külföldön dolgozó állampolgárok is behozhatják a koronavírus újabb mutációit és ismét növekedni kezd majd a napi esetszám. Sokan még ezután indulnak útnak, az ortodox hívők ugyanis január 7-én ünneplik a karácsonyt és általában újév előtt szoktak tömegesen hazatérni. A legtöbb szerbiai Ausztriában, Németországban vagy Svájcban dolgozik, de sokan vállalnak ideiglenesen vagy állandó jelleggel más uniós tagállamokban is munkát.

A határ melletti Szabadkán is stabil egyelőre a járványhelyzet, de nem lesz szervezett szabadtéri szilveszterezés. A bizonytalan járványhelyzet miatt a város polgármestere, Sztevan Bakity hétfőn úgy döntött, a város költségvetéséből a szabadtéri szilveszteri ünnepségre előirányzott 4,3 millió dinárt inkább más célra fordítják, olvasható az önkormányzat közleményében.

Tóth Péter (Vajdaság)

