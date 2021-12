Várakozáson alul teljesít a baloldali népszavazási kampány

2021. december 29. 12:50

Jelentősen elmarad a várakozásoktól a baloldal népszavazási kezdeményezésének aláírásgyűjtése. Karácsony Gergely korábban úgy fogalmazott, hogy még az idén összegyűjtik a szükséges 200 ezer aláírást. Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje is lehetségesnek tartotta ezt. Kunhalmi Ágnes szerint ugyanakkor eddig 50-55 ezer aláírást sikerült összegyűjteniük.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke az ATV kedd esti adásában számolt be a baloldal aláírásgyűjtésének állásáról. Mint ismert a kormány gyermekvédelmi népszavazása mellett a baloldali pártok is népszavazást kezdeményeztek, ők a Fudan Egyetem és az álláskeresési járadék kérdésében.

Kunhalmi elmondása szerint eddig 50-55 ezer aláírást sikerült összegyűjteniük. Az aláírásgyűjtési kampányért felelős Zaránd Péter a Magyar Hangnak december 20-án (ő Márki-Zay Péter kampányfőnöke is) azt mondta, a vártnál sokkal jobban halad az aláírásgyűjtés, és nemcsak Budapesten, hanem vidéken is.

Márki-Zay Péter sem fukarkodott ugyanis ő is az ATV-ben december elején azt nyilatkozta, hogy szerinte van esély még az idei évben összegyűjteni a 200 ezer aláírást.

Ám a Kunhalmi által kedden közölt szám meglehetősen elmarad az előzetes várakozástól, főleg annak fényében, hogy még Karácsony Gergely főpolgármester is azt hangsúlyozta, hogy az idei évben meglesz a szükséges 200 ezer aláírás:

„Egy-két napon belül átvesszük az íveket, és még az idén összegyűjtünk 200 ezer aláírást, hogy véleményt mondhassunk a jövőnkről” – nyomatékosította még december 8-án közösségi oldalán Karácsony Gergely, hozzátéve, hogy „ez egy kiváló lehetőség arra, hogy az ellenzék ismét ott legyen az utcákon, és közösen, akár az előválasztás idején megmutassa erejét”.

A népszavazási aláírásgyűjtés beindításakor azonban Márki-Zay Péternek még gondot okozott, hogy pontosan mit is kérdeznek az emberektől, ugyanis saját kommunikációs tanácsadója, és Kunhalmi Ágnes segítsége is kellett ahhoz, hogy el tudják mondani, hány napra is szeretnék felemelni az álláskeresési járadék folyósításának idejét.

