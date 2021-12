Bölönihez utaztak, hogy meggyőzzék, legyen kapitány

2021. december 30. 09:36

Még mindig nincs szövetségi kapitánya a román labdarúgó-válogatottnak. Sajtóinformációk szerint Bölöni Lászlóval tárgyaltak a szövetség vezetői. Az erdélyi szakember franciaországi otthonában.

A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) elnöke, Răzvan Burleanu, valamint a szövetség technikai igazgatója, Mihai Stoichiță továbbra is keresik, hogy ki lesz Mirel Rădoi utódja.

Bölöni László – Haáz Vince felvétele

Gică Hagi, Răzvan Lucescu és Dan Petrescu is nemet mondott eddig, sajtóinformációk szerint Adrian Mutu lehet a befutó. A Pro Sport napilap úgy tudja, hogy Mutu és Bölöni László maradt a kalapban, mint lehetséges szövetségi kapitány. Ezt pedig azzal támasztják alá, hogy a szakszövetség vezetői a napokban elutaztak Franciaországba, Bölöni otthonában tárgyaltak a marosvásárhelyi születésű edzővel.

Bölöni több különleges kérést is belefoglalna a megállapodásba – így az ügyvédjével is egyeztetnie kell. A FRF a tervek szerint január elején jelenti be, hogy ki ül le a fociválogatott kispadjára.

szekelyhon.ro