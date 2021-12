Forradalommal fenyegetnek az oltásellenesek Bulgáriában

2021. december 30. 10:45

Bulgáriában a sürgősségi járványhelyzetet 2022. március 31-ig hosszabbították meg. Jelenleg a zárt helyiségekben szervezett családi rendezvényeken maximum 15 fő vehet részt, nyitott rendezvényeken pedig harminc. Kötelező a maszkviselés a zárt közösségi terekben és a tömegközlekedési eszközökön. A maszkviselés kötelezettsége alól kivételt képeznek az éttermek vendégei, a sportolók, valamint a hat év alatti gyermekek. A szórakozóhelyekre csak védettségi igazolással lehet belépni.

Egyelőre nincsen kötelező védőoltás előírva sem az egészségügyben, sem a hivatalokban.

A hétmillió lakosú országban a Covidban elhunytak száma a világjárvány kezdete óta elérte a 30 657 főt. A The Economist brit hetilap december 13-i többlethalandósági rangsorolása szerint Bulgária a 2020. április 20-tól 2021. december 1-jéig tartó időszakban 845 esettel világelső a százezer lakosra jutó halálozások számát tekintve. A másik szomorú statisztika az, hogy a bolgár lakosság átoltottsága a legalacsonyabb az Európai Unióban. Ennek legfőbb oka a társadalom megosztottsága, a másfél éve tartó politikai válság, a politikai intézmények elleni bizalmatlanság. Két sikertelen parlamenti választás után az államfő által kinevezett ügyvivő kabinet kormányzott idén áprilistól decemberig. Két hete tette le hivatali esküjét az új négypárti koalíciós kormány.

Mindenki saját maga gondoskodik a biztonságáról. Nem lehet senkinek sem hinni. Az egyik járványügyi tanácsadó szerint a koronavírus nem súlyosabb, mint egy egyszerű influenza. A volt ideiglenes egészségügyi miniszter nyár végén kirúgta az oltáspárti orvosigazgatókat a nagyobb kórházak éléről. Az emberek félnek a nyugati vakcináktól. Lehet, hogy az orosz vakcinában jobban bíztak volna, de Brüsszel esetleges kritikái miatt nem merték behozni őket. Nézzék meg az új parlamentet, maguk a képviselők szavazták meg, hogy ne legyen kötelező számukra a védettségi igazolás – mondta lapunknak egy szófiai nyugdíjaskorú.

Nekem még nincs családom, félek, hogy a vakcina károsan hat a leendő gyermekem egészségére. Más fiatalok azért oltatják be magukat, mert védettségi igazolvány nélkül nem engedik be őket a szórakozóhelyekre, de volt, aki inkább feketén megvette a hamis védettségi igazolást – magyarázta egy fiatal hölgy, hogy miért nem oltatja be magát. A koronavírus új, fertőzőbb variánsával, az omikronnal kapcsolatban elmondta, hogy a nyugati országok példája mutatja a legjobban, mennyire hatástalanok a védőoltások, hiszen ott is felütötte a fejét az omikron, ahol magas az átoltottsági arány.

A bolgárok általános járványhelyzethez kapcsolatos hozzáállását mi sem jellemzi jobban, mint hogy az idei novemberi megismételt parlamenti választásokon oltásellenes retorikával bejutott a parlamentbe az Újjászületés párt. A múlt héten már ultimátumot intézett a kormány felé:

amennyiben nem szüntetik meg a kötelező védettségi igazolásokat és a többi járványügyi intézkedést, január első hetéig behatolnak a parlament épületébe és forradalmat robbantanak ki.

Egy hete Kiril Petkov, az új bolgár miniszterelnök oltásösztönző kampányt hirdetett meg, eszerint minden 65 éven felüli nyugdíjas, aki beoltatja magát, 75 leva (13 600 forint) egyszeri jutalmat kap a következő fél évben, attól függetlenül, hogy első, második vagy harmadik oltását kapja. A kormány ettől az akciótól azt reméli, hogy januárban és februárban 300 ezer idős bolgár beoltatja magát, ami háromezer kórházi ágyat szabadít fel a koronavírus következő hullámának érkezése előtt.

Védőmaszkot viselő dolgozó a Szófiai Egyetem szinte üres folyosóján 2020. október 29-én. (Fotó: MTI/AP/Valentina Petrova)

