Szabályok szilveszterre: tűzijátékot lehet, petárdát tilos használni

2021. december 30. 12:50

Akár 150 ezer forintos bírságot is kaphat, aki petárdázik idén szilveszterkor, ezt ugyanis tiltja a törvény. Tűzijátékot viszont lehet használni. Érdemes tudni, hogy egytől négyig sorolják be a különböző pirotechnikai osztályokat, és a számok növekedésével egyúttal szigorodnak a használati feltételek is – hangzott el az M1 Híradójában.

Tavaly a koronavírus-járvány elleni védekezés részeként a Szilveszterkor is érvényes esti kijárási tilalom betartatásáért és a csoportosulások elkerüléséért megtiltotta a kormány a pirotechnikai termékek árusítását és felhasználását.

Idén nem lesz ilyen korlátozás, így a rendőrség részletesen ismertette a tűzijátékok felhasználásának szabályait. Kiemelték: továbbra is tilos petárdát vásárolni, birtokolni, felhasználni. Aki ezt a rendelkezést megszegi, az ellen szabálysértési eljárás indul és akár 150 ezer forint bírságot is kaphat – közölte az MTI.

Négy pirotechnikai osztályt különböztetnek meg, ahogy növekednek a számok, úgy szigorodnak a használati feltételek is. Az első két kategóriába tartozó termékeket, mint például tortagyertya, egész évben engedély nélkül meg lehet venni – kategóriától függően – 14 vagy 16 éves kortól.

Felhívták a figyelmet, hogy pirotechnikai termék csak működési engedéllyel rendelkező, nyílt árusítású üzletből vagy forgalmazó raktárkészletéből vásárolható, amely az év végén, jellemzően bevásárlóközpontok környékén felállított konténerekben is lehet.

Vásárokon és piacokon működési engedéllyel rendelkező üzletben csak játékos pirotechnikai termékek (alacsonyabb kockázati besorolású tűzijátékok) hozhatók forgalomba.

A Magyar Rendőrség hétfőn hivatalos Facebook-oldalán is ismertette, mi mindennel érdemes tisztában lenni idén szilveszterkor.

hirado.hu - M1