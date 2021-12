Tőkések érdeke a kormányváltás – erről írt az Index

2021. december 30. 16:50

„A parlamentben ülő, külföldi érdekeket képviselő politikusok vezetője nem más, mint maga Bajnai Gordon” – idézi Bajnai régi üzlet- és „harcostársát” az Index. A lap a Városháza-ügy furcsa mellékszáláról közölt cikket, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy Gansperger Gyula egy korábban kiszivárgott felvételen arról beszél, hogy bizonyos külföldi tőkés köröknek anyagi érdekük fűződik ahhoz, hogy megbukjon a kormány.

Alig több mint egy hónapja jelentős fordulatot vett a Városháza-ügy. Az Anonymusként ismert maszkos alak ugyanis egy olyan hangfelvételt tett közzé, amelyen Bajnai Gordon is beszélt. A volt baloldali miniszterelnök megerősítette: a főváros eladná a Városházát, de utalást tett arra, hogy a választások előtt szerinte kockázatos lenne a projekt.

Az Anonymus-videókban felmerült, hogy jutalékos rendszer működik a Városházán. Bajnai Gordon pedig úgy fogalmazott: sok a „cápa” a fővárosi vezetésben, ahol mindenkinek részterületei vannak.

Bajnai Gordon úgy került képbe a Városháza-ügyben, hogy Anonymus közzétett egy fotót, amelyen közösen látható régi wallisos üzlettársával, Gansperger Gyulával, akit Bajnai Gordon régi harcostársának nevezett. A volt baloldali miniszterelnök neve azonban már egy másik felvételen is szóba került. Ezen Gansperger Gyula arról beszélt: több embert is Bajnai Gordon ajánlott be Karácsony Gergelynek, köztük a jelenlegi helyettesét, Kiss Ambrust is. A volt miniszterelnök szerepe ezután tovább erősödött az ügyben – hangzott el a Híradóban.

A hírműsorban a Városháza-ügy furcsa mellékszála is szóba került. Az Index.hu Bajnai Gordon és Kabul rózsája címmel szerdán közölt cikket, amelyben a korábban nyilvánosságra került Anonymus-hangfelvételek alapján arra hívta fel a figyelmet: Gansperger Gyula arról is beszélt, hogy bizonyos külföldi tőkésköröknek anyagi érdekük fűződik ahhoz, hogy megbukjon a mostani kormány. A parlamentben ülő, külföldi érdekeket képviselő politikusok vezetője pedig maga Bajnai Gordon. A korábban Kabulban is megfordult Szabó Tímeát, Karácsony Gergely párbeszédes társelnökét pedig Gansperger egyenesen CIA-ügynöknek titulálta.





hirado.hu