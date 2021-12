David Beckhamet közel tíz év csúszással üthetik lovaggá

2021. december 30. 20:55

Megoldódott David Beckham egy évtizeden át húzódó adóügye, így már semmi sem állhat annak útjába, hogy az angol labdarúgó-válogatott egykori csapatkapitánya megkapja a lovagi címet.

A Manchester United és a Real Madrid korábbi világsztárját, David Beckhamet végre hivatalosan is jelölték a lovagi címre, és felkerült a jövő júniusi hivatalos ajánlólistára – számolt be róla a The Sun.

A futballikon korábban adóelkerülési botrányba keveredett, amiért a brit vám- és adóhivatal (HMRC) feketelistára tette. Bárkinek, aki az Egyesült Királyságban pénzügyi szabálytalanságot követ el, a hatóság „pirosra” módosítja a státuszát, ami kizáró ok a kitüntetések és elismerések esetében.

Beckham ugyanis egyike volt annak a 140 hírességnek, akik beszálltak egy Ingenious Media nevű, filmfinanszírozásra létrehozott cégbe – csakhogy a vállalkozás a HMRC álláspontja szerint nem másról, mint adóelkerülésről szólt.

Augusztusban viszont a cég több millió fontos fellebbezést nyert a HMRC-vel szemben, amelyet követően a legendás labdarúgó képviselete felkereste az adóhatóságot, hogy rendezze pénzügyeit.

Egy forrás szerint: „Davidnek, mint sok más, az Ingeniousszal kapcsolatba került hírességnek, akkoriban fogalma sem volt arról, hogy mi folyik a háttérben.”

Hozzátette: Beckham csapata először két évvel ezelőtt, proaktívan fordult a HMRC-hez, amikor az egykori futballista függetlenítette vállalkozását, majd az idei év végre egyszer és mindenkorra rendezte az ügyet.

„2013-ban Davidnek azt mondták, hogy csak az adóügyi fiaskó miatt hagyták figyelmen kívül a lovagi címre jelölésnél. Most, hogy ez tisztázódott, egyáltalán nincs ok arra, hogy ne kapja meg a kitüntetést” – fogalmazott a forrás, amely azt is kiemelte, hogy Beckhamny ilvánvalóan teljesen el lenne ragadtatva, ha a lovaggá ütnék, de nincsenek illúziói, és csak akkor fogja elhinni, ha tényleg be is következik.

A The Sun szerint a négygyermekes apuka, aki mintegy 50 millió fontot (22 milliárd forintot) gyűjtött eddig jótékonysági célokra, végre szerepel a hivatalos ajánlási listán, ami azt jelenti, hogy sikeresen átvilágították, és jogosult az elismerésre.

Szerda este brit parlamenti képviselők és jótékonysági aktivisták dicsérték a labdarúgó ajánlását, mondván: „régóta esedékes”, hogy Anglia egyik legsikeresebb játékosát – aki egyben kiemelkedő jótékonysági adománygyűjtő is – lovaggá üssék.

Most már a kitüntetési bizottságon múlik, hogy Nadine Dorries kulturális miniszter elnökletével hivatalosan jóváhagyja-e jelölését. Beckham 2003-ban már megkapta a Brit Birodalom Rendje kitüntetést, ha pedig lovaggá ütik, akkor jár majd neki a Sir David megszólítás. Ez egyben azt is jelentené, hogy az angol ikon egykori Spice Girl feleségéből, a 47 éves Victoria Beckhamből Lady Beckham lehet.

